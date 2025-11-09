Logo El Espectador
Hallan criadero ilegal en Ciudad Bolívar: rescatan perros en grave estado de salud

Las autoridades encontraron huesos de animales, un can fallecido y tres más en malas condiciones físicas.

09 de noviembre de 2025 - 10:10 p. m.
Los tres perros sobrevivientes presentaban signos de deshidratación y baja condición corporal.
Foto: Unsplash
En un operativo interinstitucional realizado en zona rural de Ciudad Bolívar, las autoridades desmantelaron un presunto criadero ilegal de perros, donde fueron hallados restos óseos, un canino muerto dentro de un canil y tres más en graves condiciones de salud.

La acción fue desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Policía de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tras una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles casos de maltrato animal en el lugar.

Al llegar al sitio, los equipos de rescate encontraron un número indeterminado de caniles y un escenario de abandono extremo. Los tres perros sobrevivientes presentaban signos de deshidratación, baja condición corporal, pelaje deteriorado y afecciones oculares.

Los animales fueron trasladados a las instalaciones del IDPYBA, donde reciben atención veterinaria y exámenes complementarios para garantizar su recuperación.

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, este operativo se suma a otros recientes casos de rescate, como los de Samanta y Rugger, en los cuales la participación ciudadana ha sido clave para identificar situaciones de maltrato.

Las autoridades recordaron que cualquier caso de presunto maltrato animal en Bogotá puede reportarse a través de la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801, la Línea de Emergencias 123, el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co o la plataforma ‘Bogotá te escucha’ de la Alcaldía Mayor, donde se pueden adjuntar evidencias como fotos o videos.

El operativo reafirma el compromiso de las instituciones distritales con la protección y el bienestar animal en la capital.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

