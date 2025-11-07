Héroe de cuatro patas: perro policía descubre 75 kilos de marihuana en un bus

El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía de Soacha y la unidad Antinarcóticos en inmediaciones del Centro Comercial Mercurio. Foto: Polícia de Soacha

En un operativo de control realizado en Soacha, las autoridades incautaron un cargamento de 75 kilos de marihuana que era transportado en un bus intermunicipal con destino a Bogotá.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía de Soacha y la unidad Antinarcóticos en inmediaciones del Centro Comercial Mercurio, como parte de los controles de seguridad desplegados sobre la vía principal del municipio. Durante la inspección al automotor, un perro especializado en detección de narcóticos alertó a los uniformados sobre tres maletas ubicadas en la bodega del equipaje.

El canino adoptó la posición de señalización, lo que llevó a los agentes a verificar el contenido de las maletas en presencia de testigos. En su interior encontraron 155 paquetes de marihuana, empacados cuidadosamente para evitar la detección por olor.

El propietario del equipaje, un pasajero del bus, fue identificado y capturado en el lugar. Según las autoridades, el cargamento tenía como destino final la capital del país, donde sería distribuido por partes, alcanzando un valor estimado de 75 millones de pesos en el mercado ilegal.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación correspondiente.

