Murió Atún, perro de Lucas Arnau en triste accidente: “Se me atravesó en el carro y lo pisé”

El cantante compartió en redes sociales el dolor por la pérdida de su perro, a quien describió como “el amor más puro”. Foto: @lucasarnau

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cantautor colombiano de pop latino, Lucas Arnau, confirmó en las últimas horas la muerte de su perro Atún, una mascota muy querida por el artista y sus seguidores, luego de un accidente que había dejado al animal en estado crítico.

La noticia fue compartida por el propio Arnau a través de sus redes sociales. El pasado 11 de marzo el músico había publicado un mensaje en el que contaba que el perro había sufrido un grave accidente cuando, de manera inesperada, se atravesó frente a su vehículo.

“Vivimos un accidente terrible, se me atravesó en el carro y lo pisé, obviamente sin querer”, relató el cantante, quien explicó que el animal sufrió una fractura en una de sus patas y además tenía un pulmón comprometido.

En ese momento, Arnau pidió a sus seguidores que lo acompañaran con oraciones y mensajes de apoyo mientras el perro luchaba por recuperarse. “No saben el dolor que siento en mi corazón, es inexplicable el amor que siento por él”, escribió, visiblemente afectado por la situación.

Sin embargo, en la mañana de este jueves 12 de marzo el artista confirmó que Atún no logró superar las complicaciones derivadas del accidente.

“Fuiste el amor más puro que jamás haya conocido. Gracias, Tunchito, quedaste tatuado en mi alma para siempre. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Descansa en paz, angelito de mi vida”, expresó el cantante en una emotiva despedida publicada en su cuenta de Instagram.

La pérdida generó numerosos mensajes de solidaridad de parte de sus seguidores, quienes recordaron a Atún como una de las mascotas más queridas que el artista solía mostrar en sus publicaciones.

Con su mensaje, Arnau dejó ver el profundo vínculo que tenía con su perro, a quien describió como un compañero fundamental en su vida. La despedida estuvo acompañada de palabras de agradecimiento y cariño hacia el animal que lo acompañó durante años.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱