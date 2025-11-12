Rescatan en Antioquia a tres perros tras brutal maltrato dentro de un ascensor

El video del maltrato permitió a las autoridades de La Estrella rescatar a los tres perros y abrir una investigación contra su agresor. Foto: Pexels

Un nuevo caso de maltrato animal causa indignación en La Estrella, Antioquia. En un video difundido por la comunidad se observa a un hombre agrediendo a tres perros dentro de un ascensor. Las imágenes muestran cómo el sujeto patea a los animales y los hala con fuerza. Los caninos, un cachorro dóberman y dos pastores alemanes, se ven visiblemente asustados.

El hecho fue denunciado ante la Alcaldía municipal en la mañana del 10 de noviembre. De acuerdo con las autoridades locales y la Policía Nacional, el hecho tuvo lugar en la urbanización Villas del Sueño II. Allí constataron las deplorables condiciones en las que vivían los animales, los cuales fueron rescatados y trasladados al programa de protección animal de la administración municipal.

“Recibí una queja de la comunidad donde se veía a un sujeto maltratando a unos perritos dentro de un ascensor. De inmediato dimos traslado a la Inspección de Medio Ambiente y acudimos con la Policía al lugar. Los perritos ya están bajo nuestro cuidado y el responsable fue individualizado”, explicó el alcalde Mario Gutiérrez en un video publicado en redes sociales.

El alcalde también anunció que se adelanta un proceso sancionatorio y que el caso será denunciado ante la Fiscalía. “No podemos permitir que esto siga sucediendo ni en nuestro municipio ni en ningún lugar. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se haga justicia con estos perritos”, aseguró.

La Alcaldía de La Estrella reiteró su rechazo a los casos de maltrato animal e hizo un llamado a la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos. “Levantamos la voz por quienes no pueden hacerlo”, señalaron desde la administración.

Las autoridades recordaron que según la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley “Ángel”, el maltrato animal es un delito que puede ser castigado con cárcel y sanciones económicas.

