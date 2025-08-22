Hombre ciego se reúne con su perro de apoyo tras dos meses perdido: “Es mi mundo”

Bam Bam, un canino de 14 años, había sido robado el pasado 5 de junio. Foto: Facebook Bring Bam Bam home

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de más de 60 días de angustia, caminatas diarias y una campaña ciudadana que logró movilizar a toda una comunidad, Ángel Santiago, un hombre legalmente ciego residente en Chicago, Estados Unidos, finalmente logró reencontrarse con su perro de apoyo emocional, Bam Bam, un canino de 14 años que había sido robado el pasado 5 de junio.

Según informó el medio News Channel 8 on Your Side, el hecho ocurrió en el vecindario de Logan Square, cuando, según relató Santiago a la policía, dos personas desconocidas ingresaron a su patio trasero y se llevaron al animal. Desde entonces, su vida se volcó por completo a encontrar a su inseparable compañero.

“Mi Bam Bam es mi mundo. No me importaba cuánto tuviera que caminar, de día o de noche. No me importaba cuántas veces me cayera”, expresó Santiago a medios locales. A pesar de su discapacidad visual provocada por un glaucoma, el hombre caminó hasta siete millas diarias repartiendo volantes y recorriendo incansablemente la ciudad en busca de pistas.

La comunidad también respondió con solidaridad. Una campaña en GoFundMe logró recaudar cerca de 20.000 dólares para apoyar su búsqueda, destinando los fondos a servicios de detectives especializados en mascotas, la impresión de afiches, recompensas y la organización de voluntarios.

El anhelado reencuentro se produjo el pasado martes 19 de agosto por la noche, cuando Santiago recibió una inesperada llamada del Departamento de Policía del Distrito 16. “Pensamos que era una broma o una estafa, pero resultó ser real. Dijeron que tenían a mi perro”, relató emocionado.

Según informó la fundación Garrido Stray Rescue, Bam Bam fue entregado por una pareja que llegó hasta la estación policial. Ambos abandonaron rápidamente el lugar sin dejar ningún tipo de información de contacto.

“Esperamos unos minutos, luego lo trajeron. Lo sostuve entre mis brazos, revisé sus orejas para asegurarme de que era él y lo era. Era mi Bam Bam”, contó Santiago. “No podía creerlo. Todos los que me apoyaron, todos los que llamaron, los que ayudaron a difundir, gracias. Nunca olvidaré esto”.

Por el momento, la policía no ha entregado más detalles sobre los responsables del robo o el paradero de la pareja que entregó al perro. Lo cierto es que Bam Bam ya está en casa y Ángel Santiago puede respirar en paz.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱