Uno de los casos corresponde a José Oliverio Silva, quien fue condenado por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o integridad física de un animal.

La Fiscalía General de la Nación, por medio del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), dio a conocer los avances de tres procesos relacionados con agresiones contra animales de compañía. En dos de estos casos se obtuvieron condenas, mientras que en el tercero un hombre fue imputado por la muerte de una perrita.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Hombre que abusó sexualmente de una perrita en Bogotá recibió condena: esto se sabe

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto de 2025, cuando el hombre se apoderó de Keyra, una perrita de raza pastor alemán que se encontraba en un establecimiento comercial. Posteriormente, la trasladó a otro lugar y la utilizó para realizar actos sexuales, hechos por los que deberá cumplir una pena de 37 meses y 10 días de prisión, además de una inhabilidad para la tenencia de animales durante 74 meses.

Le puede interesar: Gatita bebé fue encontrada con una grave lesión en una pata: necesita ayuda

Otros casos de maltrato animal en Cundinamarca y Antioquia

En otro de los procesos, Edgar Alexander Montañez Díaz fue condenado por el delito de maltrato animal agravado.

Los hechos se presentaron entre mayo y julio de 2024, en un inmueble de Envigado, Antioquia. De acuerdo con la investigación, el hombre sometió en varias ocasiones a Lucas, un perro criollo, a golpes y otras conductas violentas que le provocaron lesiones, sufrimiento y afectaciones que fueron acreditadas mediante peritajes veterinarios.

Algunos de estos ataques se produjeron en presencia de menores de edad y, según la Fiscalía, estuvieron relacionados con represalias contra su entonces pareja sentimental. Por estos hechos, Montañez recibió una condena de 20 meses de prisión y una inhabilidad para tener animales durante el mismo periodo.

La Fiscalía General de la Nación, por medio del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), dio a conocer los avances de tres procesos relacionados con agresiones contra animales de compañía.

Por último, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Juan Gabriel Pinzón Rincón, señalado de agredir con un arma cortopunzante a la mascota de su compañera sentimental durante una discusión, en un inmueble de Choachí, Cundinamarca.

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto y la perrita, llamada Nena, murió debido a la gravedad de las heridas. Por este caso, Pinzón Rincón fue imputado por el delito de muerte a animal agravada y deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, según la decisión de un juez penal de control de garantías.

Lea también: ¿Cómo entienden los perros las palabras? Nuevo estudio revela qué sonidos identifican

¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal?

Si conoce un caso de maltrato o un animal que se encuentre en riesgo, existen varios canales para informar a las autoridades y solicitar atención.

Fiscalía General de la Nación: puede denunciar casos de maltrato animal a través de la línea 122, acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o ingresar a su página web para diligenciar el formulario de denuncia.

Policía Nacional: si se trata de una situación de maltrato animal que requiere atención inmediata, puede comunicarse con la línea 123. También puede acudir al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano para solicitar ayuda y reportar el caso.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱