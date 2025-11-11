Hombre que se entregó en Antioquia por maltrato animal quedó en libertad

El perro víctima de maltrato se recupera bajo cuidado veterinario tras confirmarse que es el mismo del video viral. Foto: Unsplash

El caso de maltrato animal que conmocionó al país en los últimos días avanza con nueva información. La Gobernación de Antioquia dio a conocer que el perro entregado por el presunto agresor a las autoridades en Yarumal es el mismo que aparece en el video difundido en redes sociales, donde se observa a un hombre golpeando brutalmente a un canino.

De acuerdo con el examen pericial realizado por médicos veterinarios de la Universidad Uniremington, se determinó la compatibilidad entre el animal rescatado y el del registro audiovisual. El estudio fue liderado por el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, Julio César Aguirre, quien explicó que “desde la unidad forense veterinaria se puede concluir que el perro que tenemos en custodia es compatible con el canino que aparece en el video”.

El animal se encuentra bajo el cuidado en la Clínica Veterinaria Uniremington y presenta una incapacidad médica de 15 días debido a las lesiones ocasionadas. Según Aguirre, está estable, en proceso de recuperación y recibirá atención integral mientras la Fiscalía General de la Nación define su custodia definitiva. Posteriormente, será dado en adopción para que pueda reiniciar su vida en un entorno seguro y afectuoso.

Una investigación histórica bajo la Ley Ángel

El diputado Edison Molina resaltó que este caso marca un precedente en la aplicación de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), norma que endurece las sanciones contra el maltrato animal en el país. Por primera vez, se realiza una prueba pericial veterinaria en el marco de una investigación de este tipo, un avance que fortalece la evidencia judicial en casos de crueldad hacia los animales.

“La Ley Ángel nos da herramientas para que la justicia actúe con rigor y para que el bienestar animal sea una prioridad institucional”, afirmó Molina.

Por su parte, el Jefe de Carabineros de la Policía de Antioquia, mayor Germán Andrés Ramírez Castrillón, informó que el presunto agresor ya rindió declaración ante las autoridades y que el caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que determinará los delitos a imputar.

Presunto agresor quedó en libertad

El hombre señalado de agredir brutalmente al animal y que desató indignación nacional quedó en libertad pocas horas después de haberse entregado a las autoridades el pasado viernes. La decisión generó sorpresa entre la ciudadanía, que había celebrado su presentación voluntaria tras la recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación de Antioquia.

De acuerdo con la Gerente de Bienestar Animal de la Gobernación, Dionisia Yusti Rivas, la liberación se produjo por razones jurisdiccionales. En un principio se creyó que el ataque había ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño, pero el propio sujeto admitió que los hechos tuvieron lugar en el departamento de Bolívar, fuera de la competencia de las autoridades antioqueñas. “La Fiscalía de Antioquia no podía mantenerlo retenido, dado que los hechos no ocurrieron en nuestro territorio”, explicó la funcionaria.

A pesar de que el presunto agresor quedó en libertad, la Gobernación de Antioquia mantiene activa la recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien aporte información que permita su captura y judicialización.

