La Red Zoocial
Iba a recibir la eutanasia porque no podía caminar, pero él le dio una segunda oportunidad

Nucita no podía caminar ni sostenerse para comer. Su pasado es desconocido, pero fue encontrada en la calle junto a otro cachorrito.

22 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
El próximo desafío es aprender a correr, un nuevo objetivo que simboliza no solo su recuperación física, sino también una segunda oportunidad de vida.
Foto: Zadigman
Una perrita llamada Nucita, que estaba a punto de recibir la eutanasia debido a su grave estado de salud, logró dar sus primeros pasos gracias a la intervención de la cuenta de Instagram @Zadrigman, que decidió actuar tras conocer su historia.

Nucita no podía caminar ni sostenerse siquiera para comer. Su pasado es desconocido, pero fue encontrada en la calle junto a otro cachorrito. Al advertir la situación, desde la cuenta solidaria se activó un operativo de rescate y traslado que implicó un viaje de entre siete y ocho horas hasta llegar a una clínica veterinaria.

Allí, por primera vez, se le colocó una sillita de ruedas. Con miedo, pero con determinación, la perrita comenzó a moverse. Luego inició un proceso de rehabilitación que marcó un punto de inflexión en su recuperación. Con el paso del tiempo y el acompañamiento constante, Nucita logró lo impensado: volver a caminar por sus propios medios.

Durante todo el proceso, su hermano, el cachorro con el que fue encontrada, se mantuvo a su lado, convirtiéndose en su principal apoyo y en el más entusiasta testigo de cada avance.

Hoy, Nucita continúa evolucionando. El próximo desafío es aprender a correr, un nuevo objetivo que simboliza no solo su recuperación física, sino también una segunda oportunidad de vida.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

