Iba a recibir la eutanasia porque no podía caminar, pero él le dio una segunda oportunidad

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Una perrita llamada Nucita, que estaba a punto de recibir la eutanasia debido a su grave estado de salud, logró dar sus primeros pasos gracias a la intervención de la cuenta de Instagram @Zadrigman, que decidió actuar tras conocer su historia.
Nucita no podía caminar ni sostenerse siquiera para comer. Su pasado es desconocido, pero fue encontrada en la calle junto a otro cachorrito. Al advertir la situación, desde la cuenta solidaria se activó un operativo de rescate y traslado que implicó un viaje de entre siete y ocho horas hasta llegar a una clínica veterinaria.
Allí, por primera vez, se le colocó una sillita de ruedas. Con miedo, pero con determinación, la perrita comenzó a moverse. Luego inició un proceso de rehabilitación que marcó un punto de inflexión en su recuperación. Con el paso del tiempo y el acompañamiento constante, Nucita logró lo impensado: volver a caminar por sus propios medios.
Durante todo el proceso, su hermano, el cachorro con el que fue encontrada, se mantuvo a su lado, convirtiéndose en su principal apoyo y en el más entusiasta testigo de cada avance.
Hoy, Nucita continúa evolucionando. El próximo desafío es aprender a correr, un nuevo objetivo que simboliza no solo su recuperación física, sino también una segunda oportunidad de vida.
🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱