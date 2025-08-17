Iba a ser sacrificado por su raza, pero Stitch demostró que merecía vivir

En Estados Unidos, miles de animales entran a lista de eutanasias por la sobrepoblación en los refugios. Foto: TikTok: @abigailhester_

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Stitch, un mestizo de bully, estuvo a punto de ser sacrificado en el Servicio de Animales del Condado de Fulton, en Estados Unidos, después de que sus dueños lo entregaran por dificultades económicas. Como ocurre en cientos de refugios este país, la sobrepoblación obligó al centro a incluirlo en la lista de eutanasia, una realidad que afecta a más de 607.000 animales cada año, según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA).

La suerte del perro cambió cuando Abigail Hester, una joven de 24 años, vio su fotografía en la página web del refugio. “Sabía que iba a acoger a un perro esa semana, y cuando salió la lista lo elegí inmediatamente sin saber nada sobre él”, relató a Newsweek.

Cuando fue a recogerlo, Stitch estaba tan aterrorizado que tuvo que ser cargado dentro del refugio porque no se atrevía a caminar. “La primera vez que lo vi en persona, estaba muy asustado, pero se acercó a mí en busca de cariño. Ahí me di cuenta de que quería confiar en mí”, recordó Hester.

El camino hasta su nuevo hogar no fue fácil: el perro apenas quería salir del edificio y un voluntario tuvo que animarlo para que siguiera a su rescatista hasta su carro. “Se notaba que el refugio se había convertido en su único lugar seguro”, agregó.

Con el paso de los días, Stitch comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Aunque aún está en proceso de descompresión, recuperándose de una tos y pendiente de esterilización, Hester asegura que es un perro noble y cariñoso. “Nunca había estado en una casa, por eso se siente inseguro adentro y más cómodo al aire libre. Le encantan los peluches, las mantas y todo lo acogedor”, explicó.

La historia de Stitch ha conmovido en redes sociales. Un video publicado por Hester en TikTok muestra el momento en que lo sacó del refugio y ya acumula más de 28.900 reproducciones y 4.600 “likes”.

Para la joven, compartir su experiencia en línea no solo ha sido positivo, sino inspirador: “Es la comunidad más solidaria. Quiero mostrar lo cariñosas que pueden ser las razas catalogadas como agresivas y motivar a otros a acoger o adoptar”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱