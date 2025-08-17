No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Qué hacer en Expopet este domingo 17 de agosto: charlas, shows y más en Corferias

Charlas, exhibiciones, talleres y mucha diversión lo esperan hoy, 17 de agosto, en Expopet, el evento más grande para los amantes de los animales.

17 de agosto de 2025 - 01:30 p. m.
Expopet se realiza hasta el 18 de agosto en Corferias.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
La feria de mascotas más grande de Colombia continúa reuniendo a amantes de los animales, expertos y familias multiespecie en Corferias. Este domingo, 17 de agosto, la agenda está llena de actividades diseñadas para vivir un día de diversión, educación y experiencias inolvidables.

Charlas, exhibiciones, talleres, muestras comerciales y shows en vivo hacen parte de la programación que invita a grandes y chicos a compartir con sus animales de compañía en un ambiente seguro y lleno de aprendizaje.

Con espacios distribuidos en diferentes pabellones, carpas y escenarios, los visitantes podrán disfrutar desde conferencias sobre bienestar y tenencia responsable, hasta demostraciones de agility, yoga con perros, grooming profesional y actividades pedagógicas para toda la familia.

Aquí le compartimos la programación completa para este domingo. 17 de agosto:

  • Carpa Plaza de Banderas (Pet Arena)

10:00 AM – 1:45 PM | Mi criollo más bello - perros - Revista Mascotas

2:00 PM – 2:45 PM | Historias en movimiento: Creando segundas oportunidades - C&D Bionics SAS

2:00 PM – 2:45 PM | Aventuras de patas y pasaportes: Recorriendo el mundo con tu mascota - V.I.PET Travel

3:00 PM – 3:45 PM | Perros profesores para niños - Jei El de los Perros

6:00 PM – 6:45 PM | Aventuras de patas y pasaportes: Recorriendo el mundo con tu mascota - V.I.PET Travel

  • Pabellón 3 – Nivel 1 (Pista Actividades)

10:45 AM – 11:00 AM | Violencias interrelacionadas - IDPYBA

12:00 PM – 12:45 PM | La humanización de los perros en el entorno actual - Fer Valero

12:46 PM – 12:59 PM | Violencias interrelacionadas - IDPYBA

1:00 PM – 1:45 PM | Canicross y mushing de élite: Experiencias globales desde Noruega hasta Latinoamérica - Petfit Gear SAS

2:00 PM – 2:45 PM | Aventuras de patas y pasaportes: Recorriendo el mundo con tu mascota - V.I.PET Travel

3:00 PM – 3:45 PM | Paz con los animales - IDPYBA

3:46 PM – 3:59 PM | Violencias interrelacionadas - IDPYBA

4:00 PM – 4:45 PM | Actividad pedagógica para mascotas - Photodogs

4:46 PM – 5:00 PM | Violencias interrelacionadas - IDPYBA

  • Pabellón 3 – Nivel 2 (Escuela de la Felicidad)

11:00 AM – 11:45 AM | Doga yoga con tu perro - Jei El de los Perros

3:00 PM – 3:45 PM | Pasear mi perro sin morir en el intento - Jei El de los Perros

  • Pabellón 6 – Nivel 2 (Parque Agility)

10:00 AM – 12:00 PM | Actividades – parque de agility - 2AS Academia

3:00 PM – 3:45 PM | Personajes mágicos - Yoyis

4:00 PM – 5:45 PM | Actividad – razas Colombia - Yoyis

  • Pabellón 7 (Pet Ideas)

10:00 AM – 10:45 AM | Un espacio para aprender de los que marcan la diferencia: el grooming es arte, ciencia y pasión - Kainos Laboratorios SAS

11:00 AM – 11:45 AM | La importancia de una molienda de calidad para alimentos balanceados premium - Vieira Soluções em Moagem LTDA

12:00 PM – 12:45 PM | ¡Ni un bicho más! Guía contra parásitos externos - Gabrica SAS

1:00 PM – 1:45 PM | Cat’s Best, una nueva era para la higiene del gato - Cat’s Best

2:00 PM – 2:45 PM | Tranquilidad para ti y tu compañero fiel: Aprende a leer etiquetas de forma segura y simple - Hacienda SAS

3:00 PM – 3:45 PM | Planes de medicina preventiva: la perspectiva para mejorar la calidad de vida de tus hijos de 4 patas con inteligencia financiera - ZOA Servicios Veterinarios SAS

4:45 PM – 5:00 PM | Convivencia interespecie - IDPYBA

5:00 PM – 5:45 PM | Uso de plasma rico en plaquetas como terapia complementaria para manejo de OA en perros - Universidad de La Salle

6:00 PM – 6:45 PM | Pancreatitis felina y su tratamiento - Universidad de La Salle

No se quede por fuera. Viva la experiencia completa de Expopet y adquiere su boleta en la página oficial de Corferias o en la taquilla del evento.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

