Qué hacer en Expopet este domingo 17 de agosto: charlas, shows y más en Corferias

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La feria de mascotas más grande de Colombia continúa reuniendo a amantes de los animales, expertos y familias multiespecie en Corferias. Este domingo, 17 de agosto, la agenda está llena de actividades diseñadas para vivir un día de diversión, educación y experiencias inolvidables.
Charlas, exhibiciones, talleres, muestras comerciales y shows en vivo hacen parte de la programación que invita a grandes y chicos a compartir con sus animales de compañía en un ambiente seguro y lleno de aprendizaje.
Con espacios distribuidos en diferentes pabellones, carpas y escenarios, los visitantes podrán disfrutar desde conferencias sobre bienestar y tenencia responsable, hasta demostraciones de agility, yoga con perros, grooming profesional y actividades pedagógicas para toda la familia.
Aquí le compartimos la programación completa para este domingo. 17 de agosto:
- Carpa Plaza de Banderas (Pet Arena)
10:00 AM – 1:45 PM | Mi criollo más bello - perros - Revista Mascotas
2:00 PM – 2:45 PM | Historias en movimiento: Creando segundas oportunidades - C&D Bionics SAS
2:00 PM – 2:45 PM | Aventuras de patas y pasaportes: Recorriendo el mundo con tu mascota - V.I.PET Travel
3:00 PM – 3:45 PM | Perros profesores para niños - Jei El de los Perros
6:00 PM – 6:45 PM | Aventuras de patas y pasaportes: Recorriendo el mundo con tu mascota - V.I.PET Travel
- Pabellón 3 – Nivel 1 (Pista Actividades)
10:45 AM – 11:00 AM | Violencias interrelacionadas - IDPYBA
12:00 PM – 12:45 PM | La humanización de los perros en el entorno actual - Fer Valero
12:46 PM – 12:59 PM | Violencias interrelacionadas - IDPYBA
1:00 PM – 1:45 PM | Canicross y mushing de élite: Experiencias globales desde Noruega hasta Latinoamérica - Petfit Gear SAS
2:00 PM – 2:45 PM | Aventuras de patas y pasaportes: Recorriendo el mundo con tu mascota - V.I.PET Travel
3:00 PM – 3:45 PM | Paz con los animales - IDPYBA
3:46 PM – 3:59 PM | Violencias interrelacionadas - IDPYBA
4:00 PM – 4:45 PM | Actividad pedagógica para mascotas - Photodogs
4:46 PM – 5:00 PM | Violencias interrelacionadas - IDPYBA
- Pabellón 3 – Nivel 2 (Escuela de la Felicidad)
11:00 AM – 11:45 AM | Doga yoga con tu perro - Jei El de los Perros
3:00 PM – 3:45 PM | Pasear mi perro sin morir en el intento - Jei El de los Perros
- Pabellón 6 – Nivel 2 (Parque Agility)
10:00 AM – 12:00 PM | Actividades – parque de agility - 2AS Academia
3:00 PM – 3:45 PM | Personajes mágicos - Yoyis
4:00 PM – 5:45 PM | Actividad – razas Colombia - Yoyis
- Pabellón 7 (Pet Ideas)
10:00 AM – 10:45 AM | Un espacio para aprender de los que marcan la diferencia: el grooming es arte, ciencia y pasión - Kainos Laboratorios SAS
11:00 AM – 11:45 AM | La importancia de una molienda de calidad para alimentos balanceados premium - Vieira Soluções em Moagem LTDA
12:00 PM – 12:45 PM | ¡Ni un bicho más! Guía contra parásitos externos - Gabrica SAS
1:00 PM – 1:45 PM | Cat’s Best, una nueva era para la higiene del gato - Cat’s Best
2:00 PM – 2:45 PM | Tranquilidad para ti y tu compañero fiel: Aprende a leer etiquetas de forma segura y simple - Hacienda SAS
3:00 PM – 3:45 PM | Planes de medicina preventiva: la perspectiva para mejorar la calidad de vida de tus hijos de 4 patas con inteligencia financiera - ZOA Servicios Veterinarios SAS
4:45 PM – 5:00 PM | Convivencia interespecie - IDPYBA
5:00 PM – 5:45 PM | Uso de plasma rico en plaquetas como terapia complementaria para manejo de OA en perros - Universidad de La Salle
6:00 PM – 6:45 PM | Pancreatitis felina y su tratamiento - Universidad de La Salle
No se quede por fuera. Viva la experiencia completa de Expopet y adquiere su boleta en la página oficial de Corferias o en la taquilla del evento.
🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱