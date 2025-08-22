No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
India revierte su política sobre los perros sin hogar: volverán a las calles

La Corte Suprema de India ordenó devolver a los perros callejeros capturados en Nueva Delhi a sus lugares de origen tras vacunación y esterilización.

22 de agosto de 2025 - 08:00 p. m.
La ciudad de Nueva Delhi, en India, tiene entre 500.000 y 1 millón de perros callejeros, según reportes.
Foto: Freepik
La Corte Suprema de la India ordenó que los perros callejeros capturados en Nueva Delhi sean regresados a las zonas de donde fueron retirados, siempre que hayan sido vacunados y esterilizados, salvo aquellos con rabia o comportamiento agresivo. Este fallo revive el enfoque ABC (Animal Birth Control) y marca un viraje frente a políticas más coercitivas, según informó Associated Press (AP news).

La modificación judicial se adoptó tras una avalancha de críticas y protestas ciudadanas, especialmente de colectivos de bienestar animal que alegaron carecer de refugios adecuados para una reubicación masiva.

Entre los nuevos lineamientos, la Corte ordenó la creación de zonas específicas para alimentar a estos animales, impidiendo la alimentación en espacios públicos para controlar el panorama de forma estructurada.

La decisión fue celebrada por activistas como la reconocida defensora animal Maneka Gandhi, quien calificó el fallo como un “veredicto científico que equilibra salud pública y derechos de los animales”, según le dijo a The Times of India.

El contexto de emergencia era claro: Nueva Delhi enfrenta entre 500.000 y 1 millón de perros callejeros, y alrededor de 2.000 mordeduras diarias. Además, se reportaron 49 casos de rabia en lo que va del año, aunque no todos vinculados a mordeduras. Esta situación ha tensionado el debate sobre seguridad, salud pública y protección animal.

El fallo refleja un intento por balancear el resguardo del bienestar ciudadano ,particularmente de niños, con políticas más compasivas hacia los animales, restableciendo el principio de devolución contemplado en las normas ABC.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

