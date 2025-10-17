Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Odie, rescatado en el metro de Medellín, encuentra familia tras 13 años de espera

Esta es la historia de uno de los perros que más tiempo pasó en el Centro de Bienestar Animal La Perla, mostrando los desafíos que enfrentan los animales mayores en adopción.

17 de octubre de 2025 - 02:17 p. m.
Odie fue rescatado en las vías del metro de Medellín. Hoy, luego de una larga espera, comparte su vida con una familia.
Foto: Alcaldía de Medell
Durante trece años, Odie vio pasar a cientos de compañeros en el Centro de Bienestar Animal La Perla, en Medellín, mientras él seguía esperando a una familia que lo eligiera. Llegó al refugio con apenas dos años, delgado, con laceraciones en una pata delantera y cubierto de pulgas y garrapatas, después de que la policía lo encontrara deambulando cerca de las vías del metro.

A pesar de todo lo que había enfrentado en la calle, su nobleza y cariño conquistó a quienes lo conocieron. Se pensaba que pronto encontraría un hogar, pero no fue así: la espera se extendió por más de una década.

Durante todos esos años, cientos de mascotas encontraron familias, pero Odie permanecía en La Perla. Todo indicaba que este perro pasaría sus últimos días entre las rejas, hasta que hace dos meses su vida dio un giro inesperado gracias a Juan Guillermo Palma, ingeniero de sistemas, y su esposa, Daniela Avendaño, odontóloga, quienes decidieron darle una segunda oportunidad.

La pareja había perdido a su perro anterior cuatro meses antes de conocer a Odie. “Se murió de viejito, cuatro meses antes. Veníamos de un duelo muy fuerte y siempre habíamos hablado de darle la oportunidad a un perrito adulto, pero no se había dado”, recuerda Avendaño.

Conocieron a Odie gracias a una noticia en un medio. Les conmovió que hubiera esperado tanto tiempo. Lo que no sabían era que el día en que Odie ingresó a La Perla coincidía exactamente con el cumpleaños de Daniela, el 27 de octubre. Ese detalle, dicen, fue la señal definitiva: “Cuando nos dimos cuenta, dijimos: ese es, tenemos que ir por él”, cuenta el esposo.

El primer encuentro no fue un flechazo instantáneo. “Odie iba derecho, tranquilo, como escéptico. No se abalanzó, pero tampoco se resistió. Lo acariciamos y lo fuimos ganando poco a poco”, recuerda Avendaño. Odie había esperado tanto tiempo que su cautela era comprensible; pero poco a poco empezó a mostrar lo amoroso y tierno que es.

Hoy, Odie finalmente sabe lo que es tener un hogar y recibir cariño todos los días. Cada abrazo, cada caricia, cada juego le recuerda que ya no está solo, y que pertenece a un lugar donde lo aman tal como es.

Su llegada no solo llenó de alegría los esposos, sino que transformó la rutina de toda la familia, incluyendo a sus padres y a su suegro, quien pasaba los días en cama por problemas de salud. “Hasta nos llama para preguntar si lo puede pasear. Odie le devolvió las ganas de salir”, cuentan con una sonrisa.

Adoptar un perro mayor es, muchas veces, una decisión que asusta, pero esta pareja demuestra lo valioso que puede ser. “Un perro adulto ya tiene hábitos, ya está educado. La adaptación es más fácil. Además, saben que uno los escogió y por eso dan un amor inmenso. Odie es muy enérgico para su edad, pero también es respetuoso y agradecido”, dice Avendaño.

La historia de Odie recuerda que los perros mayores también merecen segundas oportunidades. Si usted está pensando en adoptar, considere darles una oportunidad: ellos también merecen un hogar, cariño constante y una vida llena de amor.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

