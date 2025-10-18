Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

La historia de Zeus, el perrito que lleva más de 765 días esperando una familia

Este animal pasó el tiempo necesario en el refugio. Ahora busca otra rutina, otros paseos, otra vida. La Fundación DogPack lo tiene bajo su cuidado.

18 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Zeus sería el compañero ideal para cualquier familia que ame los paseos.
Foto: DogPack
Zeus lleva 765 días en la Fundación DogPack viendo cómo todos sus compañeros perrunos encuentran familias y hogares nuevos. Mientras tanto, él sigue esperando que pronto llegue su oportunidad para salir del refugio.

En la fundación lo describen como un perro noble, amoroso, fotogénico y amante de los paseos largos. Su momento favorito del día es cuando le ponen la correa y lo llevan al parque para interactuar con otros peludos.

“Es el perro más sonriente y hermoso. Se lleva muy bien con otros animales y personas. Además, es super juicioso y ama ir a todas partes sin problema”, resaltan sus rescatistas.

A pesar de estas cualidades, nadie ha preguntado por él. La “indiferencia hacia Zeus duele” y en la fundación no saben qué más hacer para que alguien lo vea con los mismos ojos con los que ellos lo ven cada día.

En DogPack sospechan que su tamaño, raza y hasta edad pueden estar jugando en su contra. Zeus, como se ve en las fotos, es un perro blanco con manchas negras en su rostro, es de tamaño grande y tiene cuatro años. Una edad que, lamentablemente, hace que su adopción sea más complicada, puesto que las personas siempre están interesadas en adoptar perros pequeños, tanto en tamaño como en edad.

Solo queremos encontrarle la mejor familia porque se lo merece”, aseguran.

Si quiere adoptar a Zeus o convertirse en su padrino, puede comunicarse directamente con las redes sociales de @dogpackoficial o escribir a los números: 3125018720 / 3102221642

Recuerde: la adopción es una responsabilidad para toda la vida, no es una decisión que se toma por impulso o capricho.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

