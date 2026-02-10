Largo llegó al refugio cachorro y a sus 9 años nunca fue elegido: “aprendió a ser invisible”

Largo es un perrito de pelaje negro, tranquilo e ideal para cualquier hogar. Foto: @soplodevida_

Largo es un perrito criollo de pelaje negro que llegó al Refugio Soplo de Vida, ubicado en Buenos Aires, Argentina, cuando apenas era un cachorro. Según comentan desde la organización, en ese entonces estaba flaco, solo y había sido abandonado. Quienes lo recibieron pensaron que su estadía sería corta, que en cuestión de días alguien se enamoraría de él y se lo llevaría a casa debido a que era joven, lleno de energía y amoroso. Pero eso nunca pasó. Hoy, nueve años después, Largo sigue esperando.

El refugio, conocido en redes sociales como @soplodevida_, contó la historia de Largo como un llamado urgente a la adopción y a la empatía. Este perrito ha crecido y envejecido viendo cómo otros caninos encuentran una familia mientras él permanecía invisible. Han pasado semanas, meses y años sin que nadie lo elija.

Desde el refugio aseguran que aunque todo el personal les brinda a los animales cuidado y amor, no pueden reemplazar lo que significa un hogar. “No hay sillón, no hay cama tibia, no hay un “vení gordo, vamos a casa”. El solo espera”, escribieron en su cuenta de Instagram.

También contaron que durante un tiempo Largo conoció lo que era vivir en un hogar gracias a una familia de paso. Fueron apenas unos meses, suficientes para experimentar el afecto y la tranquilidad de una casa. Luego, por distintas circunstancias, tuvo que regresar al refugio. Para quienes lo cuidan, imaginar ese regreso sigue siendo una de las partes más duras de su historia.

Hoy, Largo tiene 9 años. Es un perro tranquilo y, de acuerdo con el refugio, ideal para cualquier hogar. Desde Soplo de Vida aseguran que cuentan con acompañamiento profesional para facilitar procesos de adaptación, incluyendo el apoyo de un adiestrador, en caso de que una familia decida darle una oportunidad.

“Ningún perro debería envejecer sin pertenecer”, señalan desde el refugio. La organización insiste en la importancia de la adopción responsable, especialmente de animales adultos, quienes suelen ser los más difíciles en los procesos de adopción.

