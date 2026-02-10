Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Largo llegó al refugio cachorro y a sus 9 años nunca fue elegido: “aprendió a ser invisible”

Largo es un perrito criollo que llegó al Refugio Soplo de Vida cuando era apenas un cachorro abandonado. Nueve años después, en Buenos Aires, sigue esperando una familia. Esta es su historia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
10 de febrero de 2026 - 05:54 p. m.
Largo es un perrito de pelaje negro, tranquilo e ideal para cualquier hogar.
Largo es un perrito de pelaje negro, tranquilo e ideal para cualquier hogar.
Foto: @soplodevida_
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Largo es un perrito criollo de pelaje negro que llegó al Refugio Soplo de Vida, ubicado en Buenos Aires, Argentina, cuando apenas era un cachorro. Según comentan desde la organización, en ese entonces estaba flaco, solo y había sido abandonado. Quienes lo recibieron pensaron que su estadía sería corta, que en cuestión de días alguien se enamoraría de él y se lo llevaría a casa debido a que era joven, lleno de energía y amoroso. Pero eso nunca pasó. Hoy, nueve años después, Largo sigue esperando.

El refugio, conocido en redes sociales como @soplodevida_, contó la historia de Largo como un llamado urgente a la adopción y a la empatía. Este perrito ha crecido y envejecido viendo cómo otros caninos encuentran una familia mientras él permanecía invisible. Han pasado semanas, meses y años sin que nadie lo elija.

Vínculos relacionados

Eika hace historia como la primera perrita de apoyo en un juicio por violencia de género
Donatón logra reunir más de tres toneladas de ayuda para animales en Córdoba
“Nos estamos quedando sin comida”: fundación que cuida a más 150 animales pide ayuda

Desde el refugio aseguran que aunque todo el personal les brinda a los animales cuidado y amor, no pueden reemplazar lo que significa un hogar. “No hay sillón, no hay cama tibia, no hay un “vení gordo, vamos a casa”. El solo espera”, escribieron en su cuenta de Instagram.

También contaron que durante un tiempo Largo conoció lo que era vivir en un hogar gracias a una familia de paso. Fueron apenas unos meses, suficientes para experimentar el afecto y la tranquilidad de una casa. Luego, por distintas circunstancias, tuvo que regresar al refugio. Para quienes lo cuidan, imaginar ese regreso sigue siendo una de las partes más duras de su historia.

Hoy, Largo tiene 9 años. Es un perro tranquilo y, de acuerdo con el refugio, ideal para cualquier hogar. Desde Soplo de Vida aseguran que cuentan con acompañamiento profesional para facilitar procesos de adaptación, incluyendo el apoyo de un adiestrador, en caso de que una familia decida darle una oportunidad.

“Ningún perro debería envejecer sin pertenecer”, señalan desde el refugio. La organización insiste en la importancia de la adopción responsable, especialmente de animales adultos, quienes suelen ser los más difíciles en los procesos de adopción.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.