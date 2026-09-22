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Un perro abandonado inspira un libro sobre segundas oportunidades y tenencia responsable

La presentación del libro hizo parte de la programación de la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

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La Red Zoocial
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22 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
A pesar de los cuidados básicos que recibe, por las noches enfrenta las inclemencias del clima, el frío y la vulnerabilidad propia de la calle.
El libro busca acercar a niños y jóvenes a la realidad de los animales abandonados y al compromiso que implica adoptar.
Foto: Perrito bonis Filiberto

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En el marco de la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, Ringo y Comfama presentaron "Ringo. La historia de un perro que volvió a nacer", una publicación que busca acercar a niños y jóvenes a la realidad que enfrentan los perros abandonados y reflexionar sobre la importancia de la tenencia responsable.

La historia sigue a Ringo, un perro que, después de ser abandonado, debe sobrevivir en las calles y enfrentarse a diferentes dificultades. Su recorrido también muestra cómo su vida empieza a cambiar cuando recibe una nueva oportunidad. A través de este relato, la publicación busca mostrar que adoptar un animal no es una decisión pasajera, sino un compromiso que implica garantizar su cuidado y bienestar durante todas las etapas de su vida.

La iniciativa surge de una alianza entre la marca de alimento para perros Ringo y Comfama, que reunieron sus experiencias en torno al bienestar animal, la educación y la cultura.

Una historia para hablar del abandono animal

El libro aborda las dificultades que puede enfrentar un perro cuando una familia decide dejarlo a su suerte. La intención de sus creadores es que los lectores puedan acercarse a esta realidad y comprender las consecuencias que puede tener el abandono.

La publicación también plantea que una segunda oportunidad no termina con la adopción. El bienestar de un animal depende de las decisiones que se toman diariamente en el hogar, desde brindarle una alimentación completa y balanceada hasta garantizarle atención, cuidados y afecto.

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“Este libro, que hicimos con mucho cariño, es una invitación a disfrutar y compartir un momento alrededor de la lectura. También es una oportunidad para que los niños aprendan sobre la importancia de la tenencia responsable y descubran que sus decisiones pueden transformar la vida de un animal”, afirmó Claudia Vélez, directora de Mercadeo Mascotas de Grupo BIOS.

La creación de "Ringo. La historia de un perro que volvió a nacer" fue un trabajo colectivo en el que participaron David Eufrasio Guzmán, autor, y Carolina Bernal, ilustradora, junto con los equipos directivos y de mercadeo de Grupo BIOS y Comfama.

El lanzamiento en la Fiesta del Libro de Medellín

La presentación del libro se realizó el pasado sábado 19 de septiembre en la Casa de la Imaginación de Comfama, ubicada en el Jardín Botánico de Medellín, como parte de la programación de la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura.

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Con esta alianza, Ringo y Comfama buscan utilizar la literatura como una herramienta para sensibilizar sobre el abandono animal y promover una relación más responsable con los perros. La historia de Ringo propone una mirada sobre las segundas oportunidades, pero también sobre la responsabilidad que implica acompañar a un animal durante toda su vida.

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