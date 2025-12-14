Mariana fue adoptada y devuelta a la fundación tras dos años: este fue su triste cambio

Su vida cambió por completo: perdió su hogar, su rutina y la seguridad que creía haber encontrado. Foto: adoptaunbuenamigochan

El 28 de enero de 2023, Mariana fue entregada en adopción a través de la fundación Adopta un Amigo Chan, con la ilusión de haber encontrado al fin un hogar definitivo. Partió acompañada de sus maletas simbólicas, cargadas de amor, esperanza y el anhelo de una vida estable.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esas mismas maletas regresaron a la fundación, esta vez repletas de miedo, tristeza y desesperanza.

La perrita fue devuelta con el corazón roto y con una pregunta que, según señala la fundación, parecía repetirse en su mirada: “¿Qué hice mal?”.

Desde entonces, permanece nuevamente bajo el cuidado de Adopta un Amigo Chan, enfrentándose a la incertidumbre y a las reducidas posibilidades de ser adoptada después de haber sido rechazada una vez. Su vida cambió por completo: perdió su hogar, su rutina y la seguridad que creía haber encontrado.

La fundación resalta la importancia de comprender que devolver a un animal adoptado es un acto que afecta profundamente su estabilidad emocional. Además de causar un fuerte impacto psicológico, disminuye las probabilidades de que encuentre otro hogar. Adoptar implica compromiso, paciencia y responsabilidad; no es una decisión pasajera, sino un vínculo para toda la vida.

A pesar de lo sucedido, Adopta un Amigo Chan mantiene viva la esperanza de que este mes, lleno de solidaridad y espíritu navideño, Mariana pueda recibir el mayor regalo: una familia que la ame sin condiciones y le devuelva la confianza que perdió.

Mariana es una perrita joven, tierna, sociable con otros perros y siempre dispuesta a regalar cariño. Está vacunada, esterilizada y desparasitada, lista para integrarse a un nuevo hogar que le brinde el tiempo, el amor y la estabilidad que merece.

La fundación invita a quienes estén preparados para un compromiso real a considerar la adopción responsable, para que historias como la de Mariana no vuelvan a repetirse. Cada animal merece una familia que no solo lo elija, sino que decida quedarse para siempre.

