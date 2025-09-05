¿Los recuerda? Adoptan a Trueno y Luna, perritos que fueron devueltos al refugio

Trueno, ahora llamado Milo, y Luna fueron noticia en redes sociales cuando se conoció que, pese a su ternura, habían regresado al refugio. Foto: Adopta un peludo

Después de varios meses de espera, Trueno y Luna, dos perros que habían sido devueltos al refugio tras una primera adopción fallida, encontraron por fin un hogar definitivo. La organización que los rescató confirmó con alegría que ambos fueron adoptados por familias dispuestas a brindarles paciencia, aprendizaje y, sobre todo, el amor que necesitan.

Trueno, ahora llamado Milo, y Luna fueron noticia en redes sociales cuando se conoció que, pese a su ternura, habían regresado al refugio por una razón considerada injusta. El caso generó indignación y abrió el debate sobre la responsabilidad que implica adoptar un animal.

Hoy la historia tiene un desenlace diferente: los dos caninos recibieron una segunda oportunidad. “Estamos felices de verlos crecer y prosperar en sus nuevos hogares”, señalaron desde el refugio, al tiempo que recordaron que la adopción es un acto de compasión que no solo transforma la vida del animal, sino que también libera espacio en los hogares de paso para ayudar a otros que lo necesitan.

La organización aprovechó el anuncio para enviar un mensaje claro: no abandones, adopta. Recordaron que el abandono causa un gran sufrimiento y que optar por la adopción en lugar de la compra ayuda a reducir la demanda de animales criados en masa.

Finalmente, agradecieron a quienes han acompañado el proceso y reiteraron la invitación a seguir apoyando estas iniciativas: “Cada adopción cambia una vida, y gracias al apoyo de muchos, hoy Milo y Luna tienen un futuro distinto”.

