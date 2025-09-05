No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Los recuerda? Adoptan a Trueno y Luna, perritos que fueron devueltos al refugio

El caso generó indignación y abrió el debate sobre la responsabilidad que implica adoptar un animal.

05 de septiembre de 2025 - 11:11 p. m.
Trueno, ahora llamado Milo, y Luna fueron noticia en redes sociales cuando se conoció que, pese a su ternura, habían regresado al refugio.
Foto: Adopta un peludo
Foto: Adopta un peludo
Después de varios meses de espera, Trueno y Luna, dos perros que habían sido devueltos al refugio tras una primera adopción fallida, encontraron por fin un hogar definitivo. La organización que los rescató confirmó con alegría que ambos fueron adoptados por familias dispuestas a brindarles paciencia, aprendizaje y, sobre todo, el amor que necesitan.

Trueno, ahora llamado Milo, y Luna fueron noticia en redes sociales cuando se conoció que, pese a su ternura, habían regresado al refugio por una razón considerada injusta. El caso generó indignación y abrió el debate sobre la responsabilidad que implica adoptar un animal.

Hoy la historia tiene un desenlace diferente: los dos caninos recibieron una segunda oportunidad. “Estamos felices de verlos crecer y prosperar en sus nuevos hogares”, señalaron desde el refugio, al tiempo que recordaron que la adopción es un acto de compasión que no solo transforma la vida del animal, sino que también libera espacio en los hogares de paso para ayudar a otros que lo necesitan.

La organización aprovechó el anuncio para enviar un mensaje claro: no abandones, adopta. Recordaron que el abandono causa un gran sufrimiento y que optar por la adopción en lugar de la compra ayuda a reducir la demanda de animales criados en masa.

Finalmente, agradecieron a quienes han acompañado el proceso y reiteraron la invitación a seguir apoyando estas iniciativas: “Cada adopción cambia una vida, y gracias al apoyo de muchos, hoy Milo y Luna tienen un futuro distinto”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Jorge López(60581)Hace 1 hora
Personas que no pueden tener mascotas, que no tienen compromiso, que piensan que tienen un florero, un juguete, un chat automático, no deben adoptar, sean serios y no sean payasos en esta vida!
