Mamay regresó a su familia luego de dos años gracias a un microchip: esta es la historia

Foto: Humane Society of Broward County

Después de dos años de incertidumbre, una perrita de 11 años llamada Mamay fue finalmente reunida con su familia gracias a la identificación por microchip, en un emotivo caso ocurrido en el condado de Broward, Florida.

Mamay llegó recientemente como animal callejero a la Humane Society del Condado de Broward. Durante el proceso de ingreso, el personal del refugio detectó que la perra tenía un microchip, lo que permitió iniciar la búsqueda de su propietaria. Tras varios intentos, lograron contactar a Kathleen, su dueña desde hace años.

Al recibir la llamada, Kathleen se mostró visiblemente emocionada y aportó un detalle clave para confirmar la identidad de la mascota: una marca en forma de corazón en el lomo. El personal del refugio verificó la señal distintiva, confirmando que se trataba efectivamente de Mamay.

Días después, Kathleen, quien actualmente se encuentra en tratamiento contra el cáncer, acudió al refugio para reencontrarse con su perra. Según informó la Humane Society, Mamay también fue recibida en casa por otros miembros de la familia, incluidos los nietos de Kathleen, quienes la habían extrañado durante su ausencia.

El refugio informó que Mamay pasará el resto de su vida junto a su familia, cerrando así una larga etapa de separación.

La Humane Society del Condado de Broward aprovechó el caso para subrayar la importancia del microchip como herramienta fundamental para la reunificación de mascotas perdidas.

De acuerdo con datos de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, aproximadamente el 52 % de los perros con microchip extraviados regresan con sus dueños, frente a solo el 22 % de aquellos que no cuentan con este sistema. En el caso de los gatos, la diferencia es aún mayor: un 38 % de los animales con microchip logra volver a casa, frente a menos del 2 % de los que no lo tienen.

Aunque se estima que solo entre el 5 y el 8 % de los animales que llegan a refugios en Estados Unidos están microchipeados, su uso continúa en aumento. El refugio recordó que este método de identificación puede ser decisivo incluso años después de la desaparición de una mascota.

La colocación de microchips está disponible en la clínica de la Humane Society del Condado de Broward, en Fort Lauderdale, de lunes a sábado y sin cita previa.

Casos como el de Mamay no son aislados. Historias similares se han registrado en otros lugares, como Misuri y el Reino Unido, donde mascotas perdidas durante años lograron regresar con sus familias gracias al microchip, reafirmando su valor como una medida simple pero crucial para la protección animal.

