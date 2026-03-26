Marcelo, el “dóberman bonsái” que sorprendió a su dueño meses después de ser adoptado

Hoy, con 12 años, Marcelo sigue siendo un perro lleno de carácter. Foto: Archivo personal

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Andrés siempre había querido tener un dóberman, y creyó haberlo logrado cuando recibió un cachorro que le prometía convertirse en su compañero ideal. Lo llamó Marcelo, lo llenó de cuidados y empezó a imaginar una vida juntos marcada por juegos, paseos y entrenamientos.

“Me lo entregaron diminuto, cachorrito. Para mí fue el mejor regalo del mundo”, relató Andrés, quien desde el primer momento se encariñó profundamente con el animal. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzaron a surgir dudas. Cada vez que lo presentaba a conocidos, el comentario se repetía, el perro era demasiado pequeño.

Aunque al principio lo atribuyó a su corta edad, la inquietud creció. Decidió investigar más sobre la raza dóberman en internet y encontró imágenes de perros grandes, musculosos y de porte imponente.

Al comparar los datos, descubrió que un cachorro de esa raza debía pesar entre 13 y 16 kilos a esa edad. Marcelo, en cambio, no alcanzaba ni un kilogramo.

La verdad era evidente, el perro no era un dóberman. En realidad, se trataba de un pinscher miniatura. Ante el hallazgo, Andrés hizo un reclamo a su novia, quien le confesó que siempre supo la verdadera raza del cachorro.

Lejos de generar un conflicto mayor, la revelación terminó fortaleciendo el vínculo. Marcelo ya tenía un lugar ganado en el hogar y se convirtió en un miembro más de la familia. Con humor, Andrés comenzó a llamarlo su “dóberman bonsái”, un apodo que refleja el contraste entre lo que esperaba y lo que finalmente recibió.

Hoy, con 12 años, Marcelo sigue siendo un perro lleno de carácter. Aunque pequeño en tamaño, su personalidad es fuerte, juguetona y, con los años, ha desarrollado esas “mañas de viejito” que lo hacen aún más querido.

El pinscher miniatura, raza a la que pertenece Marcelo, tiene origen alemán y fue criado inicialmente para cazar roedores en establos. A pesar de su tamaño es un perro activo, inteligente y con gran energía, que requiere ejercicio constante y una educación paciente.

Por su parte, el dóberman, también de origen alemán, es una raza completamente distinta. Puede alcanzar hasta 72 centímetros de altura y pesar más de 40 kilos. Es reconocido por su inteligencia, capacidad de obediencia y habilidades como perro guardián, rastreador y mensajero, funciones que incluso desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Marcelo no resultó ser el perro que Andrés había imaginado, terminó convirtiéndose en algo igual de valioso: un compañero único, cuya historia demuestra que, en ocasiones, las mejores sorpresas llegan cuando las expectativas cambian.

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