Rescatan a dos perritas en Armenia tras vivir en condiciones de maltrato

Una denuncia ciudadana permitió que dos perritas fueran rescatadas de un entorno de descuido y precariedad en el barrio Brasilia, en la ciudad de Armenia. El operativo fue liderado por la Secretaría de Gobierno y Convivencia, a través del área de Bienestar Animal y la Unidad de Zoonosis.

Según informó la Alcaldía de Armenia, esta acción se dio luego de un proceso de seguimiento. En una primera visita, las autoridades habían entregado recomendaciones a los propietarios sobre las condiciones mínimas necesarias para garantizar el bienestar de las mascotas. Sin embargo, al regresar para una segunda inspección, el equipo técnico constató que no se habían implementado las medidas correctivas solicitadas.

Durante la nueva revisión, los funcionarios hallaron a las dos perritas, de aproximadamente dos años de edad, en un espacio insalubre y peligroso: no tenían acceso a agua limpia ni alimento adecuado, el lugar estaba lleno de vidrios y objetos cortopunzantes, y una de ellas presentaba una herida en la pata trasera, además de lesiones visibles en la piel. Asimismo, se evidenció la ausencia de carnés de vacunación y certificados de esterilización.

Ante el panorama, la Secretaría determinó que se estaban vulnerando los cinco dominios del bienestar animal, que comprenden la adecuada nutrición, el entorno saludable, la buena salud, el comportamiento natural y el estado mental positivo. Por esta razón, se procedió al retiro preventivo de las dos perritas, que fueron trasladadas a la Unidad de Zoonosis para recibir atención veterinaria, alimentación y cuidados mientras avanza su proceso de recuperación.

El secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez, destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de casos y reiteró el compromiso de la administración municipal con la defensa y protección de los animales.

“Gracias a la denuncia oportuna de los vecinos y al trabajo articulado con la Policía Ambiental, logramos intervenir y garantizar el bienestar de estos seres sintientes. Invitamos a los armenios a seguir reportando cualquier caso de mala tenencia o maltrato. Su voz puede marcar la diferencia”, afirmó.

Desde la Alcaldía se recordó que todas las denuncias relacionadas con maltrato, abandono o tenencia irresponsable de animales pueden ser reportadas a través de la página web oficial del municipio, donde se activa de inmediato la ruta de protección.

