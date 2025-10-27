Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Rescatan a dos perritas en Armenia tras vivir en condiciones de maltrato

Tras una inspección de la Secretaría de Gobierno y la Policía Ambiental, las autoridades confirmaron que los animales no contaban con alimento, agua ni cuidados básicos.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
27 de octubre de 2025 - 07:23 p. m.
Las dos perritas rescatadas recibieron en la atención veterinaria y cuidados en la Unidad de Zoonosis de Armenia.
Las dos perritas rescatadas recibieron en la atención veterinaria y cuidados en la Unidad de Zoonosis de Armenia.
Foto: Alcaldía de Armenia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una denuncia ciudadana permitió que dos perritas fueran rescatadas de un entorno de descuido y precariedad en el barrio Brasilia, en la ciudad de Armenia. El operativo fue liderado por la Secretaría de Gobierno y Convivencia, a través del área de Bienestar Animal y la Unidad de Zoonosis.

Según informó la Alcaldía de Armenia, esta acción se dio luego de un proceso de seguimiento. En una primera visita, las autoridades habían entregado recomendaciones a los propietarios sobre las condiciones mínimas necesarias para garantizar el bienestar de las mascotas. Sin embargo, al regresar para una segunda inspección, el equipo técnico constató que no se habían implementado las medidas correctivas solicitadas.

Vínculos relacionados

“Es un milagro”: mujer se reencuentra con su perro perdido en jornada de adopción
La transformación de Brutus: de sufrir el encierro a disfrutar una nueva vida
Así es el altar del Día de Muertos de Roscoe, el perro fallecido de Lewis Hamilton

Durante la nueva revisión, los funcionarios hallaron a las dos perritas, de aproximadamente dos años de edad, en un espacio insalubre y peligroso: no tenían acceso a agua limpia ni alimento adecuado, el lugar estaba lleno de vidrios y objetos cortopunzantes, y una de ellas presentaba una herida en la pata trasera, además de lesiones visibles en la piel. Asimismo, se evidenció la ausencia de carnés de vacunación y certificados de esterilización.

Ante el panorama, la Secretaría determinó que se estaban vulnerando los cinco dominios del bienestar animal, que comprenden la adecuada nutrición, el entorno saludable, la buena salud, el comportamiento natural y el estado mental positivo. Por esta razón, se procedió al retiro preventivo de las dos perritas, que fueron trasladadas a la Unidad de Zoonosis para recibir atención veterinaria, alimentación y cuidados mientras avanza su proceso de recuperación.

El secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez, destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de casos y reiteró el compromiso de la administración municipal con la defensa y protección de los animales.

“Gracias a la denuncia oportuna de los vecinos y al trabajo articulado con la Policía Ambiental, logramos intervenir y garantizar el bienestar de estos seres sintientes. Invitamos a los armenios a seguir reportando cualquier caso de mala tenencia o maltrato. Su voz puede marcar la diferencia”, afirmó.

Desde la Alcaldía se recordó que todas las denuncias relacionadas con maltrato, abandono o tenencia irresponsable de animales pueden ser reportadas a través de la página web oficial del municipio, donde se activa de inmediato la ruta de protección.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.