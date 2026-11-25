La decisión se tomó después de que los animales permanecieran bajo el cuidado del Instituto mientras se adelantaba un proceso administrativo para establecer qué ocurriría…

Milo y Rymy, los dos perros que fueron encontrados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el pasado mes de octubre, regresaron por fín a sus hogares. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó que ambos caninos fueron entregados a las personas reconocidas como sus tutores, luego de que una Inspección de Convivencia y Paz ordenara su devolución.

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Milo y Rymy ya están en casa: así terminó la historia de los perros rescatados en El Dorado

La decisión se tomó después de que los animales permanecieran bajo el cuidado del Instituto mientras se adelantaba un proceso administrativo para establecer qué ocurriría con ellos. Según informó la entidad, durante ese periodo recibieron atención veterinaria y acompañamiento de distintos equipos profesionales.

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¿Qué pasó con Milo y Rymy en el aeropuerto El Dorado?

El caso se conoció cuando Milo y Rymy fueron encontrados en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y quedaron bajo custodia de la Policía, que posteriormente los entregó al IDPYBA. En un primer momento, la situación fue presentada como un presunto abandono por parte de las personas que viajaban con ellos desde Miami hacia Cali.

Sin embargo, días después, Jefferson Chacón, quien se identificó como tutor de Milo, dio a conocer su versión de lo ocurrido. Aseguró que no había abandonado al perro y explicó que había contratado una agencia para gestionar su traslado a Miami. Según relató, había pagado parte del servicio y entregado los documentos solicitados, pero durante el proceso surgieron inconvenientes relacionados con los requisitos para el viaje.

Chacón también negó haber solicitado o autorizado que Milo fuera sometido a eutanasia y manifestó que buscaba recuperar al animal. En medio de la controversia, Melisa Rodríguez, rescatista que acompañó al tutor durante el proceso, ayudó a divulgar su versión.

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Una Inspección ordenó devolver a Milo y Rymy a sus tutores

De acuerdo con la información entregada por el IDPYBA, el proceso administrativo concluyó el pasado 19 de noviembre, cuando una Inspección de Convivencia y Paz ordenó la devolución de los dos perros a las personas reconocidas como sus tenedores.

Tras recibir la decisión, el Instituto convocó a las familias para realizar la entrega de los animales, diligencia que, según indicó, se llevó a cabo dentro de los términos establecidos por la ley.

La entidad explicó que, desde que la Policía puso a los caninos bajo su cuidado, ambos recibieron atención de los equipos veterinario, etológico, de nutrición y de zootecnia. Además, aseguró que les garantizaron los tratamientos y la alimentación que requerían de acuerdo con sus necesidades.

Al momento de regresar con sus tenedores, Milo y Rymy fueron entregados con sus respectivos historiales médicos. Según el balance del Instituto, los dos se encontraban en buen estado de salud.

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