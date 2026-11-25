Cuando la fundación intentó integrarla nuevamente, varios perros la atacaron en repetidas ocasiones en una misma semana. Malú empezó a mostrarse temerosa y alerta, por…

Malú llegó a la fundación Doggy in Home el 5 de octubre de 2025, cuando tenía moquillo, una enfermedad que puso su vida en riesgo. Por casi seis meses recibió tratamientos y terapias para volver a caminar, hasta que logró recuperarse. Sin embargo, durante ese tiempo tuvo que permanecer aislada de otros animales, lo que hizo más difícil su regreso a la convivencia con la manada.

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Buscan hogar de paso para Malú, una perrita que sobrevivió al moquillo: esta es su historia

Cuando la fundación intentó integrarla nuevamente, varios perros la atacaron en repetidas ocasiones en una misma semana. Malú empezó a mostrarse temerosa y alerta, por lo que sus cuidadores decidieron separarla otra vez.

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Su situación cambió hace aproximadamente un mes, cuando una persona le abrió las puertas de su hogar como familia de paso, mientras encontraba una familia. Ahí pudo volver a correr, disfrutar de los paseos y compartir con otros perros, pero lamentablemente esta oportunidad está por terminar. Su cuidadora tendrá que mudarse y ya no puede seguir haciéndose cargo de ella, por lo que Malú deberá regresar a la fundación.

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Malú necesita una nueva oportunidad

La organización explicó que la preocupación no es solamente que Malú pierda el lugar donde vive actualmente, sino que vuelva a experimentar el aislamiento y la tristeza que enfrentó en su recuperación.

En la publicación compartida en redes sociales, Doggy in Home recordó que, en una ocasión anterior, la perrita tuvo que quedarse un fin de semana en la fundación. Según contaron, verla desesperada y triste durante esos días fue una experiencia muy difícil. Ahora temen que la situación sea más complicada, ya que esta vez tendría que permanecer por más tiempo.

Por eso, la fundación está buscando un hogar de paso o una familia que quiera adoptarla. No importa si se trata de una casa, una finca o un apartamento; lo importante es que pueda contar con personas que tengan tiempo, paciencia y disposición para acompañarla.

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Sus cuidadores aseguran que Malú es una perrita fiel, amorosa y juguetona. En su hogar temporal ha demostrado que puede correr, disfrutar de los paseos y compartir con otros perros.

A través del video publicado en sus redes sociales, la organización hizo un llamado para que más personas conozcan su historia y ayuden a compartirla. La intención es encontrar a alguien que le permita continuar con la vida que comenzó a disfrutar después de tantos meses de recuperación. Quienes estén interesados en brindarle un hogar de paso o adoptarla pueden conocer el caso a través de las publicaciones de la fundación Doggy in Home y ponerse en contacto con la organización.

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