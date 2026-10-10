Morocho es un perrito que recientemente se hizo muy conocido en Chile y en otros países del mundo luego de que su historia se hiciera viral en redes sociales. El can permaneció atrapado durante varias horas en el río Mapocho, uno de los principales cuerpos de agua de Santiago de Chile, una situación que movilizó a equipos de emergencia y funcionarios municipales que trabajaron para ponerlo a salvo.Según informó la Municipalidad de Santiago en su página web, la emergencia ocurrió el martes 6 de octubre cuando varios perros quedaron atrapados…

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Morocho, el perrito que pasó horas atrapado en un río y ahora es “embajador” de la adopción

Morocho es un perrito que recientemente se hizo muy conocido en Chile y en otros países del mundo luego de que su historia se hiciera viral en redes sociales. El can permaneció atrapado durante varias horas en el río Mapocho, uno de los principales cuerpos de agua de Santiago de Chile, una situación que movilizó a equipos de emergencia y funcionarios municipales que trabajaron para ponerlo a salvo.



Según informó la Municipalidad de Santiago en su página web, la emergencia ocurrió el martes 6 de octubre cuando varios perros quedaron atrapados en el río tras el aumento del caudal. En total, tres caninos fueron puestos a salvo durante la jornada, aunque el caso de Morocho fue el más complejo.

En el operativo participaron Bomberos, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, equipos de Seguridad Municipal y profesionales de Higiene Ambiental. Después del rescate, Morocho y otra perrita, llamada Lulú, fueron trasladados a la Veterinaria Municipal del Parque O’Higgins. El tercer perro quedó bajo el cuidado de la fundación protectora de animales Todos Somos Cholita.

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Una vez en la clínica, los veterinarios evaluaron el estado de salud de Morocho. “Está en buenas condiciones, con una buena condición corporal. Está cansado y todavía no quiere alimentarse por todo lo que tuvo que vivir, pero estando tranquilo y pasando todo este estrés ya va a poder comer, alimentarse bien y nutrirse en general”, explicó Mariela Fincheira, veterinaria y subdirectora de Higiene Ambiental de la Municipalidad de Santiago, en el primer comunicado sobre el caso.

Mientras avanzaba su recuperación, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, pidió a los equipos municipales acompañarlo, al igual que a Lulú, con el propósito de facilitar su posterior adopción.

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El mandatario destacó las dificultades que pueden presentarse durante este tipo de procedimientos, especialmente cuando se trata de animales que viven en las inmediaciones del río. “Estos son procedimientos habituales para nosotros que son bastante complejos porque son bien refractarias las personas que viven en el río en términos de retirarse ellos y más aún sacar las mascotas, ya nos ha pasado en procedimientos anteriores”, señaló.

En ese primer anuncio, la administración local informó que Morocho y Lulú podrían ser dados en adopción una vez se recuperaran.

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La Municipalidad de Santiago decidió adoptarlo

Después de superar la emergencia y recibir atención veterinaria, Morocho pasó de ser uno de los perros rescatados del río Mapocho a convertirse en parte del equipo de la Municipalidad de Santiago.

El pasado jueves 8 de octubre, la administración anunció oficialmente su adopción y explicó que el animal permanecerá en las inmediaciones del Parque O’Higgins, cerca de la veterinaria municipal. Allí tendrá un espacio protegido para vivir, alimentación adecuada, atención veterinaria y personas encargadas de su cuidado.

La decisión, según explicó el municipio en su página web, tuvo en cuenta que Morocho es un perro comunitario que ha vivido en espacios abiertos. Por sus características y trayectoria, las autoridades consideraron que un entorno amplio y seguro podía ser una alternativa adecuada para él, en lugar de obligarlo a adaptarse a vivir encerrado en una casa o departamento. "Tiene un lugar cómodo para vivir, con harto cariño de mucha gente”, afirmó el alcalde.

Pero el plan municipal no se limita a garantizarle un lugar donde vivir. La idea es aprovechar la atención que recibió su historia para promover la adopción de otros perros y gatos que permanecen abandonados o esperan encontrar una familia.

“Queremos también que Morocho puede ser rostro de campaña de adopción. Yo acabo de adoptar hace un mes atrás una perrita abandonada, una perrita galgo, en mi casa, y es una experiencia muy bonita”, agregó Desbordes.

Mariela Fincheira también destacó el papel que tendrá el perro en estas iniciativas. “Morocho será nuestro embajador municipal de la adopción, porque necesitamos una voz, una imagen, para que todos los perritos de nuestra comuna y gatitos estén representados por él”, afirmó la subdirectora de Higiene Ambiental.

La entidad también recordó a Rocky, un perro bóxer rescatado por inspectores municipales y Bomberos después de un incendio en 2011. Según recordó la municipalidad, el animal fue abandonado por su propietario y posteriormente adoptado por funcionarios de la Dirección de Seguridad Vecinal, donde se convirtió en parte del equipo durante años.

Fundación cuestiona la decisión de la municipalidad y asegura que ya tiene una familia para Morocho

Todos Somos Cholita, la organización que estuvo involucrada en la atención del caso, cuestionó que Morocho permanezca en una institución pública.

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En una declaración difundida por el colectivo en su cuenta de Instagram, sus integrantes aseguraron que habían seleccionado previamente una familia idónea para el perro, con las condiciones necesarias para garantizarle cuidado y afecto durante toda su vida. Por ello, solicitaron al alcalde Mario Desbordes y al equipo municipal que reconsideraran la decisión y permitieran que Morocho fuera entregado a ese hogar.

Uno de los principales argumentos de la organización es que la adopción no consiste únicamente en proporcionar alimento, refugio y atención veterinaria. También implica establecer un vínculo afectivo duradero entre el animal y sus cuidadores. El colectivo advirtió que los cambios de administración, la rotación de funcionarios y los horarios de las instituciones pueden dificultar la continuidad de ese vínculo. También señaló que la vejez de los animales puede traer necesidades adicionales que requieren mayor atención y confianza en sus tutores.

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La organización reconoció que algunos perros viven en instituciones porque no han encontrado una familia dispuesta a adoptarlos. Sin embargo, sostuvo que Morocho tendría otra posibilidad, pues afirma haber identificado un hogar adecuado mediante un proceso de selección. “En muchas ocasiones los perros viven en instituciones por necesidad, ya que nadie más ha querido adoptar, pero no es el caso de Morocho”, manifestó el colectivo.

En su pronunciamiento, también planteó que, si la municipalidad desea incorporar un perro a sus instalaciones, podría considerar a alguno de los cientos de animales que viven en las calles de la comuna y que tienen menos posibilidades de ser adoptados.

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