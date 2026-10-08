La alerta se conoció cuando reportaron a una perrita que se encontraba sola y en condiciones preocupantes a más de 4.600 metros de altura. Ante la dificultad del terreno, Amigos de…

Una perrita y sus tres cachorros fueron rescatados en la cumbre del pico volcánico Rucu Pichincha, ubicado en las afueras de Quito, Ecuador, luego de permanecer en condiciones extremas de frío y altura. El operativo se realizó con la participación de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), la Secretaría de Seguridad, el centro de rescate Amigos de Lucas y voluntarios.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Rescatan a Cumbre y a sus cachorros de la cima de un volcán a más de 4.600 metros

La alerta se conoció cuando reportaron a una perrita que se encontraba sola y en condiciones preocupantes a más de 4.600 metros de altura. Ante la dificultad del terreno, Amigos de Lucas anunció una expedición de rescate y pidió voluntarios con experiencia y buena condición física para participar en la búsqueda.

Publicidad

El centro de rescate también solicitó elementos necesarios para realizar el operativo, entre ellos arneses y correas, una transportadora o equipos para un descenso seguro, mantas térmicas, alimento, agua, botiquín, linternas y elementos de protección para los rescatistas.

"Por la altura, el frío y las condiciones del terreno, no será un rescate sencillo. Necesitamos personas preparadas y actuar con mucha responsabilidad. Una vida nos espera en la cima. No vamos a dejarla sola", indicó inicialmente el refugio en sus redes sociales.

Le puede interesar

Lea también: Un barrio del sur de Bogotá adoptó a 11 perros que vivían en la calle

Un rescate entre neblina, lluvia y frío

De acuerdo con Amigos de Lucas, los equipos de rescate y los voluntarios recorrieron la zona entre la neblina hasta encontrar a la perrita y sus cachorros. La organización señaló que el descenso fue largo y peligroso debido a la lluvia, la poca visibilidad y los varios kilómetros que debían recorrer con los animales.

El centro de rescate bautizó a la perrita como Cumbre y relató que, según la información que recibió, habría permanecido más de una semana en la montaña y habría protegido a sus cachorros recién nacidos en medio de las bajas temperaturas.

Amigos de Lucas calificó el caso como una historia de supervivencia y señaló que Cumbre habría logrado sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas mientras cuidaba a sus pequeños.

Lea también: Maggie sobrevivió a 17 disparos: ahora ayuda a las personas y tiene su propio libro

Cumbre y sus cachorros continúan bajo cuidado veterinario

La situación, sin embargo, todavía requiere atención. En una actualización publicada el pasado 6 de octubre, Amigos de Lucas informó que Cumbre se encuentra estable, pero presenta dificultades para amamantar a sus cachorros.

"Ya no tiene nada de leche para alimentar a los cachorritos. El frío, la desnutrición y la deshidratación afectaron su lactancia, nuestro equipo sigue evaluando qué necesita para recuperarse", escribieron en Instagram.

Los tres cachorros también permanecen bajo supervisión. La organización señaló que presentan signos iniciales de hipotermia, además de desnutrición y deshidratación. Por ahora, Cumbre y sus pequeños están siendo atendidos por separado.

La organización también agradeció a los voluntarios, a las personas que reportaron los avistamientos y a las entidades que participaron en el operativo. Entre ellas se encuentran la Unidad de Bienestar Animal, la Secretaría de Seguridad y la coordinación del Rucu Pichincha.

Aunque Cumbre y sus cachorros ya están fuera de la montaña, el proceso de recuperación continúa. El centro de rescate mantiene abierta la posibilidad de recibir donaciones para cubrir su alimentación y atención veterinaria.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱