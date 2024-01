Mototaxista cayó al río tras evitar atropellar a un perro en Perú

El hombre sufrió una fractura en un brazo a causa de la caída. Foto: Radio Sudamericana T

En la tarde del martes 9 de enero se registró un accidente vial en la ciudad de Tarma, en Perú. Un mototaxi, conducido por Jhomer Rivera Rojas, de 34 años, se volvó en una de las vías principales de la ciudad. El infortunio se generó porque el hombre intentó esquivar a un canino que se atravesó en medio de la vía, sin embargo, perdió el control del vehículo y fue a parar en el Río Tarma. De inmediato, los testigos del suceso hicieron el llamado a las autoridades para brindarle la ayuda correspondiente.

¿Qué pasó con el conductor del vehículo?

“Se ha podido retirar al conductor, quien al parecer tendría una fractura en la pierna. Se ha trasladado de manera inmediata al hospital para su atención correspondiente. En estos momentos se va a retirar la unidad del interior del río”, explica Roberto Micho, jefe de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tarma, para Radio Canal 15. En las imágenes captadas por la cámara del medio se ve como con una grúa la policía junto a los bomberos retiran la herramienta de transporte.

En el Hospital Félix Mayorca Soto se confirmó que Rivera no sufrió ninguna fractura en la pierna, pero sí en uno de sus brazos. Además de esta herida, el hombre por fortuna no presentó ninguna otra contusión. Por el momento no se tiene ninguna otra actualización sobre el estado de salud de la víctima.

Sobre lo ocurrido, algunos locales se refirieron al respecto defendiendo al afectador por priorizar la vida del animal, otros hicieron un llamado de atención a la comunidad para atender a estos animales y evitar siniestros en el futuro. “No sé si estaba yendo a mucha o poca velocidad, pero si lo hizo por no matar al perro, que necesidad de solo criticar o buscarle lo malo, al menos no es como los otros des adaptados que atropellan a los animales como si nada”, “la gente debe de tener a sus perros en sus casas así evitar este tipo de accidentes, los choferes por no atropellar al animal salen más perjudicados...”, “debería haber sanciones para las personas que dejan en las calles a sus perros” son algunos de los comentarios.