Instala una cámara para resolver misterio en casa y se lleva sorpresa perruna

Una mujer británica logró resolver un pequeño misterio doméstico que terminó por conquistar las redes sociales. Tras sospechar que alguien bebía su té cada vez que salía de la habitación, Maggie Adams, de 28 años, decidió instalar una cámara oculta. Lo que descubrió dejó a miles de usuarios riendo a carcajadas: la culpable era su perrita.

En el video, compartido en TikTok bajo el usuario @the_pooleys, se observa a Mango, una perra mestiza rescatada de Grecia, comportándose de forma ejemplar mientras su dueña está presente. Sin embargo, en cuanto Adams abandona la habitación, la peluda corre directamente hacia la mesa y comienza a beber del té con leche que su dueña había dejado. “Sospechas confirmadas”, escribió la joven en el video, que rápidamente se hizo viral.

Adams explicó al medio Newsweek que Mango fue encontrada desnutrida en las calles de Grecia por el refugio Gouves Animal Shelter. Durante su voluntariado en 2018, no tenía intención de adoptar un perro, pero quedó cautivada por la perra desde el primer momento. Hoy, Mango tiene alrededor de once años y sigue siendo, según su dueña, “una pequeña traviesa que adora meterse en líos”.

A pesar de haber sufrido malos tratos antes de ser rescatada, Mango es descrita como “el alma más dulce y con la personalidad más divertida”. Vive junto a su mejor amiga, una dachshund llamada Rascal, y ambas llenan el hogar de sus dueños de alegría.

La grabación no solo reveló a la ladrona, sino que además generó un gran revuelo en redes: el clip acumula más de 264.000 reproducciones y 8.800 “me gusta”.

“Resulta que ha sido la ladrona de té todos estos años”, comentó Adams entre risas. “Muchos dueños compartieron experiencias parecidas. Parece que bastantes perros tienen el rasgo británico de ser amantes del té”.

Entre los comentarios destacados, una usuaria escribió: “Ahora es toda una reina británica”, mientras otro bromeó: “Deberías haberle preparado su propia taza”.

La divertida travesura de Mango no solo demostró la astucia de la perra, sino que también conquistó los corazones de miles de internautas, que la han coronado como la nueva “ladrona de té” más adorable del Reino Unido.

