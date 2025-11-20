Refugio animal sufrió ataque armado: un perrito resultó herido

El ataque se prolongó varios minutos y dejó herido a Noa. Foto: Unsplash

Un nuevo hecho de violencia contra activistas de protección animal puso en alerta al Estado de México, luego de que el refugio canino Xollin, reconocido por albergar a más de 300 perros sobrevivientes de maltrato, fuera atacado a disparos durante la madrugada del miércoles.

Su responsable, Rosa María Segura, denunció que el ataque habría sido un intento de amedrentamiento hacia el trabajo que realizan desde hace 14 años.

Según el testimonio de Segura, dos sujetos a bordo de una motocicleta rondaron la zona del refugio, ubicado en el poblado de Ixtlahuaca, municipio de San Martín de las Pirámides, y abrieron fuego con una escopeta hacia el interior del lugar. El ataque se prolongó varios minutos y dejó herido a Noa, un perro de cuatro años que sufrió una fractura en una pata a causa de las esquirlas.

Ataques previos y falta de apoyo institucional

La encargada del refugio aseguró que este no ha sido el único acto de hostigamiento que han sufrido en el transcurso del año. Recordó que, desde mayo, han enfrentado diversos sabotajes, incluido el día en que desconocidos abrieron las instalaciones y provocaron una confrontación entre los animales, lo que derivó en la muerte de cuatro perros.

Segura afirmó que desconoce la identidad de los agresores, pero señaló la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales. De acuerdo con su denuncia, el Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides no ha brindado respaldo a su labor y habría negado incluso servicios públicos esenciales, como la recolección de basura.

También, señaló problemas de abastecimiento de agua y la ausencia de canales de colaboración institucional que sí existían con la administración anterior.

Tras el ataque, personal de seguridad pública acudió a levantar el reporte correspondiente. La responsable del refugio adelantó que presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público para exigir una investigación que permita esclarecer los hechos.

Ante la reiteración de agresiones, Segura hizo un llamado directo a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que intervenga y garantice la seguridad de los animales y del equipo que los cuida.

Para Segura, pese a las dificultades, la misión del refugio sigue siendo la misma: proteger a los animales que nadie más atiende. “No estamos haciendo un mal, estamos ayudando”, sostuvo.

