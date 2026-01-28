Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Niño de tres años le explica a su perro por qué no debería escaparse (video)

El niño le pide al perro que no huya nuevamente, señalando que su madre necesita verlo para saber que está a salvo.

28 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
La grabación fue compartida en TikTok y rápidamente generó una ola de reacciones emotivas.
Foto: TikTok/@tcav66
Un niño de tres años protagonizó un momento que conmovió a miles de personas en redes sociales al mantener una conversación “de corazón a corazón” con el perro rescatado de su familia, luego de que el animal se escapara brevemente de su hogar en Nueva Jersey.

El hecho ocurrió en la casa de Teresa Valente, quien grabó a su hijo Jack conversando en voz baja con Alfie, el perro que la familia había adoptado pocas semanas antes a través de una organización de rescate. La noche previa, el animal logró salir del patio y debió ser perseguido por la calle, aunque finalmente regresó a casa sano y salvo.

El episodio derivó en una charla familiar sobre la importancia de cerrar puertas y portones, conversación que dejó una profunda impresión en el niño. A la mañana siguiente, antes de salir rumbo a la escuela, Jack decidió sentarse junto a Alfie para explicarle con calma por qué no debía volver a escaparse.

En el video, el niño le pide al perro que no huya nuevamente, señalando que su madre necesita verlo para saber que está a salvo y que, de lo contrario, podría dejar de ser parte de la familia. Para cerrar el diálogo, Jack toma una de las patas de Alfie y la estrecha, sellando un acuerdo simbólico entre ambos.

La grabación fue compartida en TikTok y rápidamente generó una ola de reacciones emotivas. Usuarios destacaron la madurez del niño y la forma respetuosa en la que se dirigió al animal, atribuyéndolo al estilo de crianza recibido en su hogar.

Especialistas señalan que la convivencia entre niños pequeños y perros puede aportar beneficios emocionales y sociales. Estudios recientes indican que los menores que crecen en hogares con mascotas tienden a presentar menos dificultades en la regulación emocional y en la interacción social.

Alfie fue adoptado a través de Eleventh Hour Rescue, una organización dedicada a rescatar animales de refugios con alta tasa de eutanasia. Desde aquel episodio, el perro no ha vuelto a escaparse, según confirmó su dueña, quien aseguró que las palabras del niño parecieron ser suficientes para convencerlo.

