“No es la vida que buscábamos para ella”: Solly volvió al refugio flaca y asustada

Solly busca un hogar de paso o una familia definitiva que le brinde todo el cuidado y el amor. Foto: @equus.caballos

Solly es una perrita que fue rescatada en Buenos Aires, Argentina, por la organización EQUUS, dedicada a salvar y rehabilitar perros y caballos víctimas de maltrato. Esta canina fue víctima de una adopción irresponsable que puso en riesgo su bienestar.

Según informó la fundación en sus redes sociales, hace cuatro meses Solly salió del refugio como una cachorra sana, bien alimentada y en perfecto estado de salud. Sin embargo, recientemente los voluntarios de EQUUS notaron que su adoptante no respondía a sus intentos de contacto para coordinar su esterilización. A pesar de varios esfuerzos, no lograron obtener respuesta.

Ante la falta de noticias, el equipo legal de la organización decidió intervenir. Al contactar finalmente al adoptante, este accedió a enviar fotos del estado actual de la perrita. Lo que vieron fue alarmante: Solly estaba visiblemente delgada, infestada de garrapatas y con una expresión de miedo. En cuestión de horas, el equipo de EQUUS la recuperó.

“No pasaron ni dos horas y Solly volvió con nosotros. Nos devolvieron una perra flaca, con miedo y llena de garrapatas”, informó la fundación en sus redes sociales.

Actualmente, Solly está en la casa de una voluntaria, recuperándose poco a poco. Según relataron desde EQUUS, la primera noche durmió escondida bajo la cama, pero al día siguiente, al ver su plato de comida, comenzó a mover la cola.

La organización aseguró que se le realizarán controles veterinarios completos para evaluar su estado de salud, y que ya están en la búsqueda de un nuevo hogar temporal que la ayude a sanar tanto física como emocionalmente.

“No es la vida que buscábamos para ella. Perdón, Solly. Te prometemos una familia que te ame y cuide como mereces”, escribieron los voluntarios.

EQUUS es una organización dedicada al rescate y rehabilitación de caballos y perros víctimas de maltrato en Buenos Aires, Argentina. Su labor incluye rescates, atención médica, seguimiento legal y rigurosos procesos de adopción para garantizar el bienestar de los animales.

A pesar de estos esfuerzos y protocolos estrictos, la historia de Solly revela las dificultades y la irresponsabilidad que aún enfrentan muchas fundaciones al confiar en adoptantes que no cumplen con su compromiso, poniendo en riesgo la vida y recuperación de los animales rescatados.

