Alejandra Giraldoes reconocida por su compromiso y amor hacia los animales. Foto: @alegiraldop

La reconocida presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, compartió en sus redes sociales una noticia que ha conmovido a cientos de seguidores: la adopción de Salvatore, un perro rescatado del abandono y maltrato en una zona rural de Boyacá.

Según relató la periodista, el pasado 29 de julio fue etiquetada en una publicación que mostraba a un perro —llamado inicialmente Napoleón y con una edad aproximada de un año— en estado de abandono en El Cocuy, Boyacá. En las imágenes también aparecían tres cachorros, que podrían ser sus crías, todos en condiciones precarias. La historia la conmovió profundamente: “No lo pude ignorar”, escribió Giraldo.

El rescate fue posible gracias al trabajo articulado entre una rescatista en Boyacá y Eliana, fundadora de Divinita Shoes, una marca que impulsa iniciativas de bienestar animal. Luego de 12 horas de viaje en carretera, el canino fue trasladado a Bogotá, donde dos días después fue recibido por Giraldo y su familia. Esa misma noche, decidieron cambiarle el nombre: ya no sería Napoleón, sino Salvatore, dando inicio a una nueva etapa llena de esperanza.

“Ha habido días increíbles y otros no tanto. Sabemos que falta un largo camino, pero todos, con amor y mucha paciencia, estamos reaprendiendo. El amor salva y nos hace sonreír”, expresó Giraldo, quien también agradeció a Eliana y al equipo de rescatistas por hacer posible este encuentro. “¡Somos cuatro otra vez! Bienvenido, Salvatore”, escribió con emoción.

Alejandra Giraldo, quien es reconocida por su compromiso con los animales, no solo visibiliza frecuentemente historias de adopción desde su espacio en televisión —como en la sección “Las mascotas de Alejandra”—, sino que también ha cofundado Vita, una marca de alimento premium para perros inspirada en sus propios valores sobre el cuidado animal.

La llegada de Salvatore no solo amplía su familia, sino que también refuerza su rol como figura pública comprometida con la adopción responsable y el bienestar animal. Su gesto es un recordatorio de que, para muchos animales rescatados, un hogar puede significar una segunda oportunidad de vida.

