"No queremos cerrar": fundación pide ayuda urgente para seguir cuidando a perros rescatados

A través de sus redes sociales, la fundación compartió un llamado urgente de ayuda y reconoció que lleva varios meses intentando sostener su funcionamiento mientras las deudas continúan creciendo. Entre los compromisos pendientes…

La Fundación Col Choca La Pata, organización sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar de perros rescatados del abandono y el maltrato, atraviesa una de las situaciones económicas más difíciles desde su creación y advirtió que podría cerrar sus puertas si no consigue el apoyo necesario para cubrir sus gastos.

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A través de sus redes sociales, la fundación compartió un llamado urgente de ayuda y reconoció que lleva varios meses intentando sostener su funcionamiento mientras las deudas continúan creciendo. Entre los compromisos pendientes se encuentran el pago del arriendo y las cuentas veterinarias, además de los gastos de nómina, parafiscales y servicios públicos.

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"Llevamos meses luchando para no tener que escribir esto: la fundación está en crisis y ya no podemos seguir así. Hemos tratado de resolver cada urgencia, de pagar una cuenta mientras otra queda esperando, pero todo se convirtió en una bola de nieve que ya no podemos detener solos", escribieron desde su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la organización, mantener el refugio requiere alrededor de COP 10 millones mensuales, una suma que hasta ahora no han logrado reunir de manera constante. Esta situación ha obligado a sus integrantes a buscar diferentes alternativas para conseguir recursos, mientras intentan garantizar la alimentación, los tratamientos y los cuidados de los perros que dependen de ellos.

Uno de los problemas que señalaron tiene que ver con los apadrinamientos que no tienen continuidad. Según explicaron, algunas personas llevan perros para que sean recibidos por la organización y se comprometen a aportar económicamente durante los primeros meses de su cuidado. Sin embargo, en ocasiones dejan de hacerlo, mientras los animales permanecen en el refugio y sus gastos continúan. De esta manera, la fundación termina asumiendo responsabilidades económicas que no estaban contempladas inicialmente. "Apadrinar es un compromiso que necesita continuidad", recordaron.

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¿Qué está haciendo la fundación para evitar el cierre?

Para intentar superar la crisis, Col Choca La Pata ha puesto en marcha diferentes iniciativas de recaudación. Entre ellas están la Dognatón, la venta de café solidario, un sorteo, las suscripciones mensuales, los programas de apadrinamiento y una campaña de financiación colectiva a través de Vaki, con la que buscan reunir recursos para tener una finca propia.

Pese a estos esfuerzos, la organización asegura que continúa en números rojos y que necesita aumentar el apoyo para cubrir sus obligaciones. Actualmente, mantiene la venta de café y el sorteo solidario como dos de las alternativas para conseguir recursos. En una de sus publicaciones informó que todavía tenía bolsas de café disponibles y cerca de 180 puestos del sorteo pendientes por vender.

La fundación también propuso una meta colectiva para evitar el cierre. Se trata de conseguir que 500 personas aporten COP 20.000 mensuales. De esta manera, podrían reunir los COP 10 millones que necesitan para sostener sus actividades y continuar atendiendo a los perros rescatados.

¿Cómo ayudar a la Fundación Col Choca La Pata?

La organización hizo un llamado a las personas que puedan realizar donaciones, vincularse a un apadrinamiento mensual, comprar café solidario o participar en el sorteo. También invitó a quienes no tengan la posibilidad de aportar dinero a compartir su mensaje para que llegue a más personas.

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Los canales de donación y las instrucciones para apoyar las diferentes iniciativas están disponibles en su cuenta oficial de Instagram: @fundacion_chocalapata.

"Estamos desesperados. El cierre es una posibilidad real y necesitamos ayuda ahora. Ayúdanos a que esta historia no termine con una puerta cerrada", concluyeron.

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