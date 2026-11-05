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Laura Pausini despide a Marlon, su compañero durante 14 años: "Gracias por todo el amor”

La cantante italiana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para anunciar la muerte de su mascota, a quien consideraba parte de su familia. La artista atraviesa días difíciles, pues recientemente también se despidió de un querido integrante de su equipo de trabajo.

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Marlon fue un golder retriver que acompañó a Laura Pausini y a su familia por más de 14 años.

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La cantante italiana Laura Pausini atraviesa un momento doloroso tras anunciar la muerte de Marlon, su perro, quien falleció el pasado 3 de noviembre de 2026, a los 14 años. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una fotografía y un mensaje de despedida en el que expresó el cariño que sentía por su compañero de vida.

"Fue maravilloso vivir a tu lado Marlon, fuiste el mejor perro, hijo, hermano y tío del mundo. Estás y siempre estarás con nosotros en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Gracias por todo el amor que nos han dado", escribió Pausini en la publicación, que acompañó con las fechas de nacimiento y fallecimiento de Marlon: 11 de agosto de 2012 y 3 de noviembre de 2026.

El mensaje fue firmado por los integrantes de su familia, entre ellos su madre, Gianna, su padre, Fabrizio, y sus familiares Laura, Silvia, Paola, Cecilia, Matteo, Paolo y Andrea. Marlon, que incluso tenía su propia cuenta de Instagram (@marlonpausiniofficial), ocupaba un lugar especial en la vida de la cantante.

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La noticia también llega después de unas semanas especialmente difíciles para la artista y su equipo. Antes de la muerte de Marlon, el equipo que acompaña a Pausini durante sus giras y viajes alrededor del mundo tuvo que despedirse de Walter Verzzoli, un querido integrante de su equipo.

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Verzzoli era conocido y apreciado por los seguidores de la cantante, especialmente por su participación en la organización de sorpresas durante algunos de sus conciertos. En una publicación anterior, el pasado lunes 2 de noviembre, Pausini dejó un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el trabajo de su compañero y el cariño que dejó entre quienes compartieron con él.

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"Esta semana ha sido muy difícil para nosotros en el tour, con adiós a nuestro querido amigo Walter, pero su apoyo y amor han sido un gran consuelo para nosotros. Le dedicamos todo a él, el que nos dio tantos conciertos y que tuvo la oportunidad de conocer y apreciar a algunos de ustedes. Gracias de nuevo, el amor engendra amor, y Walter nos enseñó eso también", expresó la italiana.

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