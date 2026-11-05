Laura Pausini despide a Marlon, su compañero durante 14 años: "Gracias por todo el amor”

"Fue maravilloso vivir a tu lado Marlon, fuiste el mejor perro, hijo, hermano y tío del mundo. Estás y siempre estarás con nosotros en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Gracias por todo el amor que nos…

La cantante italiana Laura Pausini atraviesa un momento doloroso tras anunciar la muerte de Marlon, su perro, quien falleció el pasado 3 de noviembre de 2026, a los 14 años. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una fotografía y un mensaje de despedida en el que expresó el cariño que sentía por su compañero de vida.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Fue maravilloso vivir a tu lado Marlon, fuiste el mejor perro, hijo, hermano y tío del mundo. Estás y siempre estarás con nosotros en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Gracias por todo el amor que nos han dado", escribió Pausini en la publicación, que acompañó con las fechas de nacimiento y fallecimiento de Marlon: 11 de agosto de 2012 y 3 de noviembre de 2026.

Publicidad

El mensaje fue firmado por los integrantes de su familia, entre ellos su madre, Gianna, su padre, Fabrizio, y sus familiares Laura, Silvia, Paola, Cecilia, Matteo, Paolo y Andrea. Marlon, que incluso tenía su propia cuenta de Instagram (@marlonpausiniofficial), ocupaba un lugar especial en la vida de la cantante.

Lea también: "Qué dolor": Murió Pluto, el perro de Juanes y Karen Martínez que inspiró una canción

La noticia también llega después de unas semanas especialmente difíciles para la artista y su equipo. Antes de la muerte de Marlon, el equipo que acompaña a Pausini durante sus giras y viajes alrededor del mundo tuvo que despedirse de Walter Verzzoli, un querido integrante de su equipo.

Verzzoli era conocido y apreciado por los seguidores de la cantante, especialmente por su participación en la organización de sorpresas durante algunos de sus conciertos. En una publicación anterior, el pasado lunes 2 de noviembre, Pausini dejó un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el trabajo de su compañero y el cariño que dejó entre quienes compartieron con él.

Lea también: Policía rindió homenaje a tres perros criollos que acompañan a los uniformados

"Esta semana ha sido muy difícil para nosotros en el tour, con adiós a nuestro querido amigo Walter, pero su apoyo y amor han sido un gran consuelo para nosotros. Le dedicamos todo a él, el que nos dio tantos conciertos y que tuvo la oportunidad de conocer y apreciar a algunos de ustedes. Gracias de nuevo, el amor engendra amor, y Walter nos enseñó eso también", expresó la italiana.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱