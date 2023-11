“Nos amenazaron de muerte”: denuncia fundadora de refugio de perros en Medellín

La propietaria ya ha recurrido a la vía legal, pero la primera demanda que interpuso por calumnia no llegó a buen término. Foto: Caninos Guerreros

“Le damos 5 días para que se larguen de San Cristóbal antes que aparezcan sus perros muertos”, fue la amenaza que recibió Alexandra Ramírez en un papel. La mujer se ha dedicado los últimos tres años a cuidar a 200 animales, a través de su fundación en la que cuida a perros, ovejas, gallinas, entre otros animales. Sin embargo, según ella, ha sido intimidada desde que su nuevo vecino adquirió el lote consecutivo al de su albergue.

Los inconvenientes con el lugar que está ubicado en San Cristóbal y fue nombrado como Canes Guerreros, empezaron hace aproximadamente un año, cuando quien vendió el lote al vecino actual de Ramírez le manifestó que el albergue se trasladaría tres meses después. Pero, por los gastos que esto implica, no se ha podido realizar la mudanza.

Leer: Sacrifican a elefante asiático de 52 años en zoológico de Estados Unidos

Desde entonces, la propietaria del albergue ha sido presuntamente hostigada e incluso, ha recibido citaciones con las autoridades. El autor de esto, parece estar empeñado en que el albergue sea desplazado, poniendo en riesgo a los 46 perros que residen allí.

“Él alega malos olores y ladridos, ya me llamó a Ambiental y en las tres visitas que han hecho no han encontrado nada inapropiado”, explicó la directora sobre las quejas de su vecino. “Incluso nos había dicho que nos apoyaba con plata para que nos fuéramos rápido, porque él no soporta los perros”,

Con el tiempo, la situación ha empeorado con amenazas de muerte a los caninos, para. De acuerdo con Ramírez un perro falleció a causa de un infarto por las provocaciones del hombre, ya que también ha atacado a los animales. También ha ocurrido que el vecino supuestamente apedrea a los peludos del lugar, “todas las tejas las tenemos dañadas producto de los rocazos”, explica la directora, quien ha visto a través de cámaras cómo el sujeto daña las instalaciones y a los animales.

Por ello, la única solución que encontró Ramírez es buscar un nuevo lugar seguro para sus perros, por lo que requiere de cerca de 20 millones de pesos para la construcción y logística de trasladar a todos los integrantes de esta gran familia. “Nosotros queremos irnos, no nos sentimos seguros, ya nos amenazaron de muerte, pero no tenemos dinero”, expresó la directora por redes sociales.

Leer: ¿Cómo se debe regañar a un gato correctamente para que obedezca?

Ahora, la propietaria pide ayuda a la comunidad, ya que la meta es recaudar fondos necesarios para proteger la vida de los perros y garantizar que el establecimiento continúe rescatando y cuidando animales. De acuerdo a lo que ha explicado la responsable del lugar, ella acudió a las autoridades y tiene una denuncia en curso por calumnia, pero no quiere abrir otro proceso, debido a que el primero no prosperó.

Para mayor información del albergue y la forma de donar a este, diríjase a las redes sociales de Canes Guerreros.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com