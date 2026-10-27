La historia fue compartida por la Fundación Huellitas Callejeras Barranquilla a través de sus redes sociales. En la publicación, sus cuidadores relataron cómo cambió la vida de la…

Pandora es una perrita que pasó gran parte de su vida siendo utilizada para tener crías. Después de quedar en la calle, llegó a una familia que, sin saberlo, la recibió cuando estaba embarazada. Su historia tuvo complicaciones durante el parto, pero también le dio la oportunidad de criar a sus cachorros con tranquilidad y, por primera vez, disfrutar de su compañía.

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Pandora, la perrita que pasó su vida criando y ahora disfruta de un hogar feliz

La historia fue compartida por la Fundación Huellitas Callejeras Barranquilla a través de sus redes sociales. En la publicación, sus cuidadores relataron cómo cambió la vida de la perrita, que ahora disfruta de un hogar en el que recibe amor y cuidados en su vejez. “Pandora me ha demostrado que nunca es tarde para tener una vida hermosa y feliz”, escribió la persona que compartió su historia.

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Un parto complicado y una nueva oportunidad

Cuando Pandora llegó a su nuevo hogar, sus cuidadores desconocían que estaba embarazada. Se enteraron el día del parto, cuando la perrita dio a luz a tres cachorros, uno de los cuales nació muerto.

Preocupados por su estado de salud, decidieron llevarla a una ecografía para comprobar que todo estuviera bien. Durante el examen, descubrieron que aún tenía dos cachorros en el vientre, Peppa y George, por lo que fue necesario realizarle una cesárea, ya que no había podido tenerlos de manera natural.

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Mientras Pandora permanecía en la clínica veterinaria, los otros dos cachorros que habían nacido vivos murieron. Peppa y George, en cambio, lograron nacer mediante el procedimiento quirúrgico.

La situación fue especialmente difícil para sus cuidadores, pues Pandora ya era una perrita mayor que había pasado gran parte de su vida siendo utilizada para reproducirse. “Me pareció muy injusto que después de tantas veces obligándola a reproducirse otra vez tuviese que pasar lo mismo siendo tan viejita, pero esta vez sería la última vez”, relató su cuidadora.

Después de ser utilizada para tener crías y terminar en la calle, Pandora encontró una familia que le permitió conocer una vida diferente.

Después de superar las complicaciones del parto, Pandora comenzó una nueva etapa junto a Peppa y George. De acuerdo con el testimonio de sus cuidadores, la perrita crió a sus cachorros con amor y pudo permanecer a su lado mientras crecían.

Su familia considera que, posiblemente, nunca antes había tenido la oportunidad de estar con sus crías fuera de una jaula y compartir con ellas durante sus primeros meses de vida. Por eso, esta vez decidieron permitirle disfrutar de su compañía, jugar con ellos y acompañarlos durante su crecimiento, sin separarlos a una edad temprana.

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Peppa se quedó con su mamá y George fue adoptado

Cuando llegó el momento de buscarles un hogar a los cachorros, la familia decidió quedarse con Peppa para que continuara acompañando a Pandora. Sus cuidadores también tuvieron en cuenta que la perrita, por su edad, tiene dificultades para ver y escuchar, por lo que necesita cuidados especiales.

Con el tiempo, Pandora comenzó a descubrir experiencias que antes no formaban parte de su vida. Aprendió a jugar y explorar su entorno. “Pandora nunca supo lo que era disfrutar de ninguna de sus crías, así que nos quedamos con Peppa, su bebé y compañera”, explicó su cuidadora.

George, por su parte, fue adoptado por personas de confianza de la familia, donde también encontró un hogar en el que es querido y cuidado.

Ahora, Pandora disfruta de una vida diferente, rodeada de compañía y afecto. Su historia recuerda la importancia de brindarles una oportunidad a los animales mayores y de comprender que también necesitan familias dispuestas a acompañarlos durante esta etapa de sus vidas. “Te amo, mi Panda, gracias por permitirnos hacerte feliz”, concluyó su cuidadora.

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