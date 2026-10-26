Buscan donaciones para atender a un gato herido en Santa Marta: necesita ayuda urgente

En el video compartido por la organización se observa al felino con una de sus…

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La Fundación Por Amor a Rocky hizo un llamado a la solidaridad para ayudar a un gato en Santa Marta que, según la organización, tiene una herida de gravedad y una infección en una de sus patas. A través de una publicación en redes sociales, la fundación solicitó donaciones para cubrir los gastos de consulta veterinaria, hospitalización y exámenes médicos.

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En el video compartido por la organización se observa al felino con una de sus patas ensangrentadas. Según explicó la fundación, el animal fue reportado con una lesión que requiere atención urgente.

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“Nos lo reportaron con una herida impresionante”, señaló la organización en la publicación, en la que también expresó su preocupación por el estado del gato. De acuerdo con el mensaje, el animal luce agotado y presenta dificultades para moverse.

La fundación también indicó que le preocupa que el felino no reciba atención a tiempo. Por eso, hizo un llamado a las personas que puedan contribuir económicamente para que el animal tenga la oportunidad de recibir los cuidados veterinarios que necesita. “Buscamos 50 personas que, por favor, donen COP 8.000 o lo que puedan”, explicó la organización. La meta es reunir COP 400.000 para cubrir los gastos iniciales de su atención.

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En el video compartido por la organización se observa al felino con una de sus patas ensangrentadas. Según explicó la fundación, el animal fue reportado con una lesión que requiere atención urgente. Foto: Pexels

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¿Cómo ayudar al gato herido en Santa Marta?

La Fundación Por Amor a Rocky invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y aportar, según sus posibilidades, para ayudar al felino.

Las personas interesadas en donar o conocer otras formas de contribuir pueden consultar la información publicada en las redes sociales oficiales de la Fundación Por Amor a Rocky. Acá podrán verificar los canales habilitados para realizar aportes.

“Está sufriendo demasiado, por favor, no lo dejemos solo. Juntos podemos darle una oportunidad”, expresó la organización en su llamado, con el que espera reunir los recursos necesarios para que el gato pueda recibir atención veterinaria.

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