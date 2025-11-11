El acto de los transeúntes convirtió un momento de angustia en un gesto de esperanza. Foto: TikTok @nicogallartdo

En medio del ruido y el tráfico habitual de Bogotá, una inesperada muestra de solidaridad llamó la atención de varios ciudadanos. Una perrita, que había caído accidentalmente a un caño, luchaba por mantenerse a flote cuando un grupo de personas, guiadas por la preocupación, se organizó de manera espontánea para rescatarla.

El hecho ocurrió en el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy, suroccidente de la ciudad, sobre la calle 6.ª, y fue registrado en video por el usuario de TikTok @nicogallartdo. Según relató, varios transeúntes se congregaron alrededor del canal al notar que el animal no podía salir por sus propios medios.

En las imágenes se observa a cerca de diez personas formando una cadena humana para llegar al fondo del caño. El último de ellos se inclina, toca el agua, sujeta la correa de la perrita y la levanta hasta la orilla, poniéndola a salvo.

“Iba caminando con mi perro en el parque cuando me percaté de que muchas personas estaban mirando hacia un mismo lugar dentro del caño. Al llegar, observé esta gran escena, un claro ejemplo del poder de la comunidad en unión y solidaridad. Pequeños actos como este, llenos de humanidad, me devuelven la esperanza en la sociedad hiperconsumista e indiferente en la que vivimos hoy”, relató el autor del video.

Una vez rescatada, la perrita, que según testigos tiene dueño y habría caído por accidente, corrió hacia la zona verde cercana, se sacudió el agua y continuó jugando, aparentemente ilesa.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron la solidaridad de los vecinos. Muchos destacaron que gestos como estos reafirman que la empatía y el amor por los animales siguen presentes.

