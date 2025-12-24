Perrita discapacitada fue abandonada con su silla y una triste carta, pero tuvo final feliz

Lunita fue encontrada sola en la calle junto a su silla de ruedas y una nota. Foto: @enviospet.py

En una calle de Salta, Argentina, una triste escena logró conmover a miles de personas. Una perrita con discapacidad permanecía sola en la acera, sin comida ni agua, acompañada únicamente por una bolsa de pañales, una silla de ruedas rota y una nota escrita aparentemente por su antiguo cuidador. En el mensaje, se explicaba que el tutor de la canina ya no podía cuidarla más. Las imágenes de Lunita, como fue llamada la perrita, se difundieron rápidamente en redes sociales y despertaron una mezcla de indignación, tristeza y solidaridad.

Tras conocer el caso, voluntarios y rescatistas de la protectora LUBA Salta acudieron al lugar y la trasladaron a un refugio. Debido a su condición física, Lunita requería cuidados especiales, por lo que posteriormente fue llevada a un hogar de paso mientras se buscaba una familia definitiva.

Sin embargo, el caso de Lunita no fue fácil. Su estado de salud era delicado y, durante las primeras semanas, enfrentó varias complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Su historia abrió el debate sobre la responsabilidad que implica cuidar a animales con discapacidad.

Con el paso del tiempo, y gracias al acompañamiento constante de rescatistas, veterinarios y personas solidarias, la vida de Lunita comenzó a transformarse. La perrita logró estabilizarse y, finalmente, fue adoptada por una familia que le brindó el cuidado y el afecto que necesitaba.

Lunita empezó a disfrutar de experiencias que antes le habían sido negadas, como paseos, celebraciones y viajes. Su proceso fue seguido de cerca por miles de personas que celebraban cada pequeño avance como una victoria colectiva.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Lunita viajó al exterior. Tras un largo vuelo, llegó a Estados Unidos, donde hizo una parada de descanso antes de reencontrarse con su familia en Michigan. La organización LUBA agradeció públicamente a los patrocinadores que hicieron posible el traslado.

En ese mismo proceso, otro perro rescatado por la protectora, Santino, quien se había convertido en el “hermano adoptivo de Lunita”, también encontró hogar en Europa.

La historia de Lunita se convirtió en un símbolo de resiliencia y de lo que puede lograrse cuando la solidaridad se activa. Su fortaleza, así como el compromiso de quienes no la dejaron sola, fue resaltado una y otra vez en redes sociales, donde su caso se volvió viral.

Lamentablemente, Lunita falleció en julio de 2018, a los 11 años, debido a complicaciones asociadas a su edad. Murió rodeada de amor, después de haber conocido lo que significa tener una familia.

Aunque su historia ocurrió hace algunos años, en épocas como la Navidad vuelve a recordarse en redes sociales como un mensaje de esperanza y como recordatorio de que incluso tras el abandono, siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad.

