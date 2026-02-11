Perrita fue abandonada en un contenedor de basura, pero su historia tuvo un final feliz

La perrita, que hoy lleva el nombre de Milagros, fue adoptada por un ciudadano que participó en su rescate. Foto: Policía Metropolitana de Tunja

En Tunja, Boyacá, se registró un nuevo caso de abandono animal que conmocionó a la comunidad. Los ladridos que emergían desde un contenedor subterráneo de basura alertaron a varios ciudadanos que transitaban por la zona. El angustioso sonido reveló una escena dolorosa: una pequeña perrita había sido arrojada allí y se encontraba atrapada entre desechos y oscuridad.

La alerta oportuna de la comunidad permitió que la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Tunja acudiera al lugar. Según informó la institución en sus redes sociales, “gracias a la información oportuna de la comunidad, nuestro grupo de @CarabinerosCol logró el rescate de Milagros, un canino que fue abandonado dentro de una caneca de basura”.

El patrullero José Luis Bravo, de la Patrulla Ambiental y de Recursos Naturales, explicó que al llegar al sitio evidenciaron un caso de presunto maltrato animal. Para ponerla a salvo, uno de los uniformados ingresó al contenedor de basura para sacar a la perrita, la cual se encontraba visiblemente alterada y asustada.

Testigos del hecho destacaron la rápida reacción de los agentes. “El señor agente de manera muy heroica ingresó dentro del contenedor de basura, arriesgando su vida para poder salvarla”, expresó uno de los ciudadanos presentes.

La perrita, que hoy lleva el nombre de Milagros, fue entregada al cuidado de uno de los ciudadanos que participó en la jornada. Nicolás, como lo identificaron los presentes, decidió adoptarla y brindarle un hogar definitivo. “No porque sean animales tienen menos derechos, tienen los mismos porque son seres vivos”, manifestó.

Tras el rescate, Milagros dejó atrás el abandono. Ahora corre, juega y recibe el afecto que antes le fue negado. Su historia se ha convertido en un símbolo local de solidaridad y en un recordatorio de que la denuncia ciudadana y la acción conjunta pueden salvar vidas.

La Policía Metropolitana de Tunja reiteró la importancia de reportar oportunamente cualquier caso de maltrato animal y recordó que estos hechos pueden acarrear sanciones penales en Colombia. Mientras tanto, Milagros empieza una nueva etapa lejos del abandono que tuvo que vivir.

