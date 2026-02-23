Perrita que sobrevivía comiendo animales atropellados inicia nueva vida: esta es su historia

La historia de Neda ocurre en un contexto de presión constante sobre los sistemas de bienestar animal en Texas. Foto: @streetlifetothesweetlife/Instagram

Una perrita que sobrevivía en las calles de Houston alimentándose de animales atropellados se encuentra ahora a salvo y en proceso de recuperación, según informó la rescatista que la ayudó.

La peluda, llamada Neda, fue hallada en condiciones extremas de abandono tras ser vista comiendo los restos de otro perro al costado de una carretera. El caso fue dado a conocer en redes sociales por la rescatista Samantha Dix, quien lo describió como un reflejo de las difíciles circunstancias que enfrentan muchos animales callejeros para mantenerse con vida.

Actualmente, Neda permanece en un hogar temporal, donde recibe cuidados médicos y alimentación adecuada para recuperar peso, ya que presentaba un estado severo de delgadez. Además, se encuentra en tratamiento contra el gusano del corazón, un procedimiento que deberá completar antes de ser trasladada a Wisconsin, estado donde las probabilidades de adopción suelen ser mayores.

El rescate fue realizado por Lola’s Lucky Day, una organización sin fines de lucro con sede en Houston dedicada a sacar perros de las calles y canalizarlos hacia hogares temporales y procesos de adopción responsable. Desde su ingreso al programa, la perra ha comenzado a recuperar fuerzas y a readaptarse al contacto humano.

La historia de Neda ocurre en un contexto de presión constante sobre los sistemas de bienestar animal en Texas. Datos de la organización Shelter Animals Count señalan que el estado continúa registrando algunos de los niveles más altos de ingreso de animales a refugios en el país.

Aunque las cifras en Estados Unidos han mostrado una ligera disminución desde la pandemia, numerosos refugios texanos operan cerca de su capacidad máxima, especialmente en temporadas de mayor demanda.

En informes recientes, la entidad ha advertido sobre “presiones continuas de capacidad” en refugios de todo Estados Unidos, con animales que permanecen más tiempo bajo cuidado debido a que las adopciones no avanzan al mismo ritmo.

Defensores del bienestar animal han señalado que factores como la sobrepoblación, el acceso limitado a servicios de esterilización y castración y el elevado número de animales sin hogar contribuyen a una situación crítica en varias regiones de Texas.

La publicación del caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron consternación y solidaridad. Para la rescatista, la historia de Neda representa tanto la dureza de la realidad que enfrentan muchos animales abandonados como la esperanza que ofrece el trabajo de rescate.

De acuerdo con lo informado, los próximos pasos para la perrita incluyen continuar su tratamiento médico, recuperar un peso saludable y completar su proceso de rehabilitación antes de ser trasladada para su eventual adopción. Su historia, aseguran quienes la cuidan, marca el inicio de una nueva etapa lejos de la calle y en condiciones de seguridad.

