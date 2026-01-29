Perrita rescatada de criadero aprende a expresarse tras años de maltrato y silencio

Uno de los cambios más significativos fue descubrir que se tranquiliza al dormir con una camiseta de su cuidadora. Foto: @revo2love/Instagram

Opal, una golden retriever inglesa color crema rescatada de un criadero comercial, está aprendiendo a expresarse después de haber pasado años sometida a maltrato, abuso y silencio forzado. La perrita fue entregada a una organización de rescate luego de que el criador decidiera desprenderse de ella por tener camadas pequeñas.

Durante gran parte de su vida, Opal fue utilizada como perra reproductora en una fábrica de cachorros, donde fue castigada con collares de descargas eléctricas para evitar que ladrara. Estas prácticas le enseñaron a reprimir cualquier forma de vocalización, generándole un profundo miedo hacia los humanos y su entorno.

El 15 de noviembre, Dana Martini comenzó a acogerla como hogar temporal y, semanas después, decidió adoptarla definitivamente. Desde entonces, ha trabajado para ayudar a Opal a superar los traumas derivados del maltrato. En ese proceso, se detectó que la perra padece ansiedad por separación.

Un video publicado el 2 de diciembre en Instagram mostró a Opal aullando en su habitación segura apenas dos minutos después de que su cuidadora saliera de casa. Lejos de interpretarlo como un retroceso, Martini consideró el momento como un avance significativo, ya que representó la primera vez que Opal se sintió lo suficientemente segura como para expresarse.

Además de las secuelas emocionales, Opal llegó a su nuevo hogar con múltiples problemas de salud, entre ellos infecciones de oído no tratadas que afectaron su audición, un crecimiento benigno en el canal auditivo, un tumor de mastocitos, cicatrices en el hocico y el cuello, y heridas en las patas. En los últimos meses fue sometida a dos cirugías importantes y actualmente se encuentra en recuperación.

Con el paso del tiempo, la peluda ha mostrado mejoras notables. Uno de los cambios más significativos fue descubrir que se tranquiliza al dormir con una camiseta de su cuidadora, lo que ha reducido sus episodios de aullidos cuando se queda sola.

La historia de Opal ha generado una reacción positiva en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron su progreso y destacaron la importancia de la paciencia, el cuidado y el amor en la rehabilitación de animales rescatados de situaciones de abuso.

