Perrita rescatada de la calle es la “gerente de felicidad” de una empresa de tecnología

Bandida del Carmen se abrió paso en un terreno poco habitual: el mundo de la tecnología educativa. Hoy, su presencia busca tender puentes entre la innovación digital y el bienestar emocional. Foto: @bandidadelcarmen

Bandida del Carmen es el nombre de una perrita mestiza que hace unos años vivía en las calles de Chile. El destino de esta canina cambió de rumbo cuando se cruzó con Lucas Espinoza, un joven ingeniero que decidió rescatarla y adoptarla. Hoy, esa perrita es una verdadera celebridad en redes sociales y ostenta el cargo de “Gerente de Felicidad” en la empresa de su cuidador.

Bandida se ha convertido en un fenómeno digital. Los videos en sus redes sociales (@bandidadelcarmen) paseando en bicicleta junto a su tutor, siempre con un llamativo casco rosado, la han llevado a ganarse el apodo de la “perrita ciclista”. Su carisma la catapultó como “influencer” en Chile, con una comunidad que hoy supera el medio millón de seguidores entre Instagram y TikTok.

Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la viralidad. Desde este año, Bandida forma parte oficialmente de Kimche, una startup chilena del sector EdTech que desarrolla soluciones para facilitar la toma de decisiones en instituciones educativas a partir del análisis de datos. Allí, ella es embajadora de bienestar, guía digital y puente emocional entre la tecnología y las personas.

Kimche fue fundada en 2017 por Lucas Espinoza y Sebastián Arentsen, con el objetivo de resolver el problema de la dispersión de información en los colegios. En ese contexto nació la idea de incorporar a Bandida como parte de la experiencia del usuario. Dentro del software, la perrita funciona como una guía digital: cuando un docente necesita aprender una nueva herramienta o requiere soporte, es el avatar de Bandida el que aparece para explicar los pasos. La intención es hacer que la gestión escolar sea menos fría y más cercana.

“Esa mezcla de autonomía, propósito y creatividad me ha permitido hacer cosas distintas, como poner a una perrita en un cargo oficial y recorrer colegios con ella para conectar desde un lugar más auténtico”, ha explicado Lucas Espinoza en entrevistas difundidas por la propia plataforma.

Pero Bandida no se queda solo en lo digital. Como parte de su rol, realiza el llamado “Banditour”, una serie de visitas presenciales a establecimientos educacionales, entre ellos varios pertenecientes a la Red de Liceos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach). En estos recorridos, comparte con estudiantes, docentes y directivos, promoviendo el bienestar emocional.

Uno de esos recorridos la llevó recientemente a un colegio en Estación Central, donde visitó salas, biblioteca y otros espacios, acompañada por la comunidad educativa. Las imágenes de Bandida interactuando con niñas y niños, recibiendo caricias y despertando sonrisas, se compartieron rápidamente en redes sociales.

Desde la empresa aseguran que la cercanía que genera Bandida ha contribuido a que los usuarios se sientan más cómodos al incorporar herramientas tecnológicas en su trabajo diario.

La historia de Bandida del Carmen pone en el centro el bienestar emocional y la conexión humana, especialmente en contextos corporativos. Esta perrita no solo humaniza una empresa, sino que también refuerza el valor de la adopción, el cuidado animal y las segundas oportunidades.

