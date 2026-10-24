Perrita sobrevivió 50 horas en la nieve tras una avalancha: comunidad se unió para salvarla

La historia fue relatada por Padawer en una publicación de su cuenta de Facebook. La mujer, novia de uno de los excursionistas afectados por la…

LouLou, una perrita de cuatro años, fue encontrada con vida en un parque estatal de Alaska, Estados Unidos, después de pasar cerca de 50 horas en una zona afectada por una avalancha. Su rescate movilizó a voluntarios, pilotos y personas que siguieron su búsqueda a través de redes sociales, mientras su tutora, Lauren Joy Padawer, intentaba encontrarla desde más de 8.000 kilómetros de distancia.

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La historia fue relatada por Padawer en una publicación de su cuenta de Facebook. La mujer, novia de uno de los excursionistas afectados por la avalancha y tutora de LouLou, contó cómo se desarrolló la búsqueda.

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Todo comenzó cuando una avalancha sorprendió a dos excursionistas cerca del lago Eklutna, en el parque estatal de Chugachen, Alaska. Ambos hombres fueron evacuados por vía aérea por un equipo de rescate de la Fuerza Aérea estadounidense, pero LouLou, que también estaba en la zona, no fue encontrada durante la operación.

"Mi novio Brian y su compañero quedaron atrapados en una avalancha que los arrastró aproximadamente 150 metros montaña abajo, en el parque estatal Chugach. Ambos sobrevivieron, pero sufrieron lesiones graves. Saber que habían sobrevivido fue un alivio inmenso. Pero había otra parte de la historia. ¿Dónde estaba nuestra querida compañera de cuatro patas, LouLou? No habían mencionado a LouLou en la llamada inicial de auxilio y nadie sabía dónde se encontraba", contó Padawer.

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Con la incertidumbre sobre el paradero de la perrita, su familia y otras personas comenzaron a buscarla. Uno de los elementos clave fue un AirTag, el dispositivo de rastreo de Apple que llevaba LouLou. Sin embargo, las ubicaciones registradas no siempre permitían determinar con exactitud dónde se encontraba.

Una búsqueda contrarreloj en medio de la nieve

Mientras Padawer seguía la búsqueda a distancia, varias personas se sumaron a los esfuerzos en terreno. "Hice lo único que se me ocurrió: empezar a pedir ayuda. Publiqué mensajes en todos los grupos de Alaska relacionados con actividades en zonas remotas, senderismo, montañismo y mascotas perdidas que pude encontrar. Y la gente respondió", narró Padawer.

Entre ellas estaban Amanda Barker y Dave Beckett, quienes vieron una publicación de Facebook sobre la desaparición de la perrita y decidieron dirigirse al parque estatal Chugach para ayudar.

En su propio relato, compartido bajo el título "Lou Lou – The Best Mission Yet", Barker explicó que las condiciones climáticas dificultaron el primer intento de búsqueda. El viento y las nubes bajas limitaron las posibilidades de desplazamiento, y aunque recorrieron el área de la avalancha, no encontraron rastros de LouLou.

Poco después de abandonar el lugar, el AirTag actualizó su ubicación, por lo que ambos regresaron a la zona. Buscaron huellas y posibles refugios entre las rocas, pero no tuvieron éxito. Esa noche volvió a nevar.

Barker contó que fue difícil dormir al pensar que LouLou seguía sola en la montaña, posiblemente intentando encontrar a sus cuidadores. Aunque temían que la búsqueda terminara en tragedia, decidieron regresar al día siguiente.

La nueva señal del dispositivo indicaba que estaban cerca. En el terreno encontraron unas huellas que parecían surgir de la nada. Mientras Barker las examinaba, Beckett levantó la mirada y vio a una perrita blanca sentada sobre la nieve, observándolos. Era LouLou.

"Su postura, sentada y alerta, parecía indicar que estaba bien. Incluso daba la impresión de preguntarse a qué venía tanto alboroto", contaron.

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LouLou esperó a sus rescatistas

Según el relato de Barker, la perrita permaneció quieta mientras los dos voluntarios buscaban un lugar seguro para aterrizar. Finalmente, descendieron más abajo y caminaron hasta donde estaba ella, llamándola durante el trayecto y ofreciéndole premios.

Los rescatistas llevaron a la perrita a la casa de Beckett, le retiraron el hielo del cuerpo y la ayudaron a recuperar el calor antes de trasladarla a una clínica veterinaria. Barker señaló que, de acuerdo con la revisión inicial, LouLou recibió un resultado favorable en su evaluación de salud, aunque Padawer aún esperaba algunos resultados adicionales. “Es la perrita más dulce y tranquila”, escribió Barker al describirla en su publicación.

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De acuerdo con su tutora, la búsqueda y rescate LouLou fue posible gracias a la colaboración de diferentes personas que aportaron tiempo, conocimientos y recursos.

"Un agradecimiento inmenso por la bondad, la capacidad y la generosidad de todas las personas que nos ayudaron. A Dave, Amanda, Kathy, Barney, James, los equipos de búsqueda en tierra, el personal militar de rescate paracaidista y todas las personas que ofrecieron su ayuda: gracias. Nunca olvidaré lo que hicieron por LouLou, por Brian, por su compañero de escalada y por mí. A veces, hace falta una montaña para recordarnos lo extraordinarias que pueden ser las personas", conlcuyó en su publicación.

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