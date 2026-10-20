El concurso es organizado por la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,…

La iniciativa invita a niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 15 años a imaginar, a través de la escritura y el dibujo, cómo sería una ciudad en la que los animales pudieran vivir estas fechas sin miedo ni estrés por el uso de pólvora.

La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria "Animalizarte", un concurso de cuento corto ilustrado que busca promover el respeto y la protección de los animales durante las celebraciones de Navidad y fin de año.

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Lanzan concurso de cuentos infantiles para promover la protección de los animales en Navidad

El concurso es organizado por la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el apoyo del Parque de la Conservación. Según informó la Administración Distrital, la convocatoria recibirá hasta 300 participantes, quienes podrán compartir sus ideas para construir una ciudad más consciente del impacto que la pirotecnia tiene en el bienestar animal.

La propuesta busca aprovechar la creatividad de las nuevas generaciones para promover una cultura de cuidado y respeto hacia los animales, especialmente durante una temporada en la que el uso de pólvora puede generar situaciones de temor y afectar su bienestar.

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“Queremos que los niños y adolescentes nos ayuden a contar, desde sus propias historias, por qué una Medellín sin pólvora también es una Medellín que protege a los animales”, señaló Marcela Ruiz Saldarriaga, secretaria de Medio Ambiente de la ciudad.

La funcionaria agregó que "Animalizarte" es una invitación a imaginar y comprender que celebrar también implica cuidar a los animales que hacen parte de la ciudad.

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¿Cómo participar en el concurso "Animalizarte"?

Las niñas, niños y adolescentes interesados deberán crear un cuento original de entre 300 y 500 palabras, escrito completamente a mano y acompañado de ilustraciones. La historia deberá abordar cómo sería una Medellín sin pólvora, en la que las celebraciones de fin de año no representen una amenaza para los animales.

Para participar, es necesario que el padre, la madre, el acudiente o un adulto responsable realice la inscripción previa mediante el formulario oficial de la convocatoria.

Una vez inscritos, los participantes deberán entregar dos piezas: el cuento original ilustrado a mano y una versión impresa del texto transcrito digitalmente.

Las obras se recibirán entre el 9 y el 13 de noviembre de 2026, en la Plaza de la Libertad, piso 7 de la Torre A, dentro de los horarios establecidos por la organización.

De todos los cuentos recibidos, se elegirán 20 finalistas, cuyos autores serán invitados a una ceremonia de reconocimiento programada para el 27 de noviembre. Durante el evento se anunciarán los tres primeros lugares del concurso.

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¿Dónde inscribirse en "Animalizarte"?

Las familias interesadas en participar pueden consultar las condiciones de la convocatoria y realizar la inscripción a través del formulario oficial de Animalizarte.

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