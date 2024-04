Perro quedó atrapado en una escalera eléctrica, ciudadanos ayudaron a salvarlo (video)

El perrito, gracias a la rápida acción de las personas, está a salvo. Foto: TikTok: @alejandraporras18 / Pexels

En las últimas, y gracias a las redes sociales, se conoció el angustiante momento que vivió una familia con su perro este fin de semana en el Centro Comercial Nuestro Bogotá.

La mascota, lamentablemente, quedó atrapada en las escaleras eléctricas del lugar. Ante el trágico hecho, y tras los ladridos de dolor de la criatura, las personas que estaban cerca no lo pensaron dos veces y acudieron a su rescate.

Así fue como entre todos se creó una red de apoyo y ayudaron en el heroico rescate del animal.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo las personas se acercan a las escaleras eléctricas, con mucho cuidado, y ayudan al animalito, pues, al parecer, una de sus patas quedó atrapada en una de las bandas.

“1, 2, 3″, se escucha decir a una mujer para que las personas que están abajo tiren de la banda y el animal pueda ser liberado.

Al final del día, y gracias a la ayuda de estos héroes sin capa, el perrito logró salir de las escaleras eléctricas sin ninguna herida. Después del rescate, varios usuarios criticaron a los tutores y aseguraron que las mascotas, por ninguna razón, deberían subir las escaleras eléctricas, ellas siempre deben ir en brazos por seguridad.

“Tengo un perrito y lo adoro, pero sinceramente esto del petfriendly se está saliendo de control. ¿Para qué llevar a un animalito a estos sitios? No es lugar para ellos, para eso hay parques”, “Eso pasa porque esos lugares no son para animales”, “Pero se les dice que las eléctricas no son para perros”, “No entiendo por qué lo llevaba caminando, lo tenía que llevar cargado”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió el suceso. Sin embargo, varias personas han manifestado en redes sociales que, al parecer, los dueños del animal no lo llevaban alzado al subir por las escaleras.

“No llevaban al perrito alzado en la escalera. Qué desespero. Tiene la pata prensada el perro ahí porque no lo alzó”, dice la mujer que grabó el video. “Ya lo lograron sacar, pero esa irresponsabilidad. Todos los perros tienen que ir alzados en escaleras eléctricas, miren lo qué pasa”, agrega.

Esta decisión depende de las normas y políticas del establecimiento al que vaya. No obstante, desde La Red Zoocial le recomendamos que lo mejor en estos casos es evitar las escaleras eléctricas y subir con su animal de compañía por las escaleras normales. Asimismo, si llega a usar el ascensor, debe tener cuidado con la correa y otros objetos que puedan poner en riesgo la vida de la mascota.

Además, tenga presente que los centros comerciales son sitios que se encuentran generalmente llenos y con mucho ruido. Si su mascota es ansiosa o nerviosa, lo mejor será que se quede en casa, pues llevarla podría someterla a episodios de estrés, traumas futuros o accidentes causados por la agresividad que suele causarles la ansiedad.

El bienestar de su mascota debe ser lo primordial en cualquier lugar al que decida llevarla. Usted es el responsable de conocer los lugares que podrían resultarle de agrado o en los que podría pasar un mal rato. Tener esto presente ayudará a que su mascota tenga una vida más tranquila.