Perrito robado se reencuentra con su dueño: así fue el emotivo momento

Un perro robado en el metro de Nueva York fue encontrado días después. El emotivo reencuentro con su dueño, un hombre sin hogar, conmovió a miles en redes.

16 de agosto de 2025 - 07:00 p. m.
El emotivo reencuentro entre Charles Williams y su perro robado fue compartido en redes sociales.
Foto: @pix11news
Desde Nueva York, una historia de lealtad y esperanza ha conmovido a miles de personas en Estados Unidos y otras partes del mundo, incluida Colombia.

Charles Williams, un hombre en situación de calle en esa ciudad, vivió días de angustia tras perder a Roc, su perro, quien fue robado mientras ambos dormían en un vagón del metro del Bronx. El caso, reportado por el canal local WPIX-11 y medios como amNewYork, ha dado un giro emocionante gracias a la solidaridad ciudadana y al vínculo inquebrantable entre un humano y su mascota.

Cuatro días después, Roc apareció abandonado frente a la comisaría 44 del Bronx tras ser dejado allí por una persona extraña. Tras verificar el microchip y los rasgos del perro, los detectives contactaron a Williams, quien recibió la noticia entre lágrimas y alivio.

El reencuentro fue captado por WPIX y rápidamente se viralizó en redes sociales. El perrito reconoció a su dueño de inmediato, saltando, ladrando y llenando de emoción la escena. “Estoy abrumado y quiero llorar, Roc es mi única familia. Él depende de mí, y yo dependo de él”, relató Williams al New York Post.

Por su parte, la policía confirmó que el presunto responsable sigue siendo buscado. La investigación continúa, aunque el gesto de quien dejó a Roc en la estación dio un giro inesperadamente esperanzador a esta historia

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

