Perro fue abandonado en un carro en Medellín: personas lo ayudaron antes de que se ahogara

Los ciudadanos que ayudaron al perro afirmaron que la mascota se había quedado encerrado en el interior del vehículo con las ventanas cerradas. Foto: Twitter: @DenunciasAntio2

Las denuncias sobre maltrato animal que se evidencian a diario en redes sociales, reportes oficiales y otros medios, se han vuelto una problemática de difícil solución en el país.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección Animal, entidad que se encarga de atender las denuncias ciudadanas por maltrato animal, a lo largo del 2022 se realizaron “más de 4.500 visitas y 550 aprehensiones de animales”. Los reportes que más comúnmente se presentan son por negligencia, abandono y violencia física.

Esto fue lo que ocurrió en Medellín, en donde, a través de redes sociales, varios usuarios denunciaron un acto atroz contra un perro, que se encontraba encerrado y sofocándose en un carro.

Los ciudadanos que ayudaron al perro afirmaron que la mascota se había quedado encerrado en el interior del vehículo con las ventanas cerradas, motivo por el cual no alcanzaba a recibir el oxígeno necesario para respirar bien.

“Acaban de sacar este perrito que lo dejaron encerrado toda la mañana en un carro por el tránsito de Medellín, se estaba ahogando”, puede leerse en la publicación realizada en Twitter.

Acaban de sacar este perrito que lo dejaron encerrado toda la mañana en un carro por el transito de medellin se estaba ahogando ....@PoliciaMedellin @seguridadmed pic.twitter.com/XljAAO3y1N — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 27, 2023

Varios ciudadanos le echaron agua encima al perro, intentando que se despertara y que su temperatura se regulara. No obstante, en el video puede verse cómo el animal no puede levantarse de su lugar. En la publicación no se dice si el perro falleció, ni quiénes fueron los culpables del hecho.

Los casos de crueldad contra animales y las denuncias de maltrato de perros y gatos se evidencian de forma cada vez más continua en redes sociales, lo que se ha vuelto en una problemática de difícil solución en la ciudad.

Este fue el caso que reportaron varios ciudadanos, que avistaron a un perro que estaba en la orilla del río Medellín, cerca a la estación Poblado, del metro. Además, el animal tenía su hocico y patas amarradas, por lo que varias personas denunciaron el intento de matar al animal.

No obstante, gracias al trabajo de bomberos que estaban presentes en el sitio, el animal pudo ser rescatado. Gustavo Adolfo León, subdirector de Manejo de Desastres del Dagred, le comentó a Bluradio que “activamos un equipo de rescate rápido, que logró extraer al perro del río. En la valoración inicial, no se observaron lesiones en el canino. Sin embargo, no podía caminar, tal vez por lo cansado que se encontraba”.

El animal habría logrado nadar con las patas amarradas hasta la orilla, donde fue encontrado con múltiples signos de agotamiento.

Los delitos en contra de los animales están tipificados en el Código Penal- Artículo 339A donde se indica que “el que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en una condena”.

De acuerdo con este artículo si usted maltrata a un animal, podría enfrentar una pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

También existen unos agravantes en estos casos, entre ellos: cuando la conducta se comente con sevicia, cuando el delito ocurra en vía pública, cuando hay presencia de menores de edad, cuando se cometen actos sexuales y cuando estos delitos previstos son realizados por servidores públicos. En caso de comprobarse alguno de estos agravantes, la pena se aumenta de la mitad a tres cuartas partes.

¿Cuáles son las multas por maltrato animal?

La ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física serán sancionados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Recuerde que si tiene conocimiento sobre un presunto caso de maltrato animal puede denunciar a través de la Línea 123 y el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal asistirá el caso.

Este equipo hace la verificación correspondiente y si efectivamente el animal ha sido maltratado, se hace la aprehensión del animal y lo trasladan a la sede del Instituto.

Recuerde que los animales son seres vivos y el trato hacía ellos debe basarse en el respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono.

