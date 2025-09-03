Bruiser quedó atrapado en un agujero de construcción en el patio de su casa. Foto: Facebook

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lo que parecía un día normal para Bruiser, un perro mestizo de pitbull de 13 años, terminó en un incidente que requirió una operación de rescate por parte del cuerpo de bomberos. El canino cayó en un profundo agujero de construcción en el patio trasero de su casa, en Jerusalem Hill Road, al norte del estado de Nueva York, Estados Unidos.

El accidente ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando Bruiser, acostumbrado a una rutina, intentó hacer sus necesidades en el lugar de siempre, sin tener en cuenta que la zona se encontraba en obras.

Según relató su dueña, Nicole Michell, al medio especializado The Dodo, el perro fue dejado al cuidado de un amigo mientras ella y su pareja estaban de viaje. Aunque se le indicó al cuidador que lo llevara a la parte delantera de la casa debido a las excavaciones, Bruiser, terco y poco dispuesto a cambiar su rutina, insistió en usar su patio habitual.

“No quería salir por la puerta principal”, explicó Michell al medio citado. “Así que lo sacaron por la parte de atrás con correa, pero el patio estaba lleno de agujeros para los cimientos de una terraza. Tiró en la dirección contraria, se le resbaló una pata y terminó dentro del agujero. Quedó atascado como un corcho en una botella”.

Al ver que no podía sacarlo solo, el cuidador contactó a Michell, quien solicitó ayuda de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Baldwin. A través de su página oficial de Facebook, el cuerpo de bomberos compartió detalles del rescate: “No solo ayudamos a la gente, también ayudamos a nuestros amigos peludos”.

Los equipos trabajaron durante cerca de una hora y media para liberar al perro, ensanchando cuidadosamente el agujero para evitar lesiones. A pesar del susto y la incomodidad, Bruiser se mantuvo notablemente tranquilo. Finalmente, fue rescatado sin heridas y solo con algo de tierra encima.

“Estaba completamente bien, solo sucio. No cojeaba. Cuando llegamos a casa unas dos horas después, actuó como si nada hubiera pasado”, aseguró Michell a The Dodo.

Aunque Bruiser no resultó afectado físicamente, sus dueños decidieron acortar el viaje para volver a casa y asegurarse de que su mascota estuviera en buenas condiciones. La familia también tomó medidas preventivas y rellenó todos los agujeros del terreno para evitar futuros accidentes, sobre todo considerando el fuerte apego del perro a su “baño” habitual.

La historia, que rápidamente se volvió viral en redes, generó empatía entre los usuarios por tratarse de un perro mayor y de costumbres fijas. “Algunos bomberos incluso me contactaron al día siguiente para preguntar cómo seguía Bruiser. Fue un gesto muy bonito”, añadió su cuidadora.

Con más de una década de vida, Bruiser ha retomado su rutina con normalidad. Aunque fue “tragado por la tierra” por un momento, el cariño de su familia y el trabajo coordinado de los rescatistas garantizaron que su historia tuviera un final feliz.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱