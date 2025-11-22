Perro sorprende en internet con peculiar hábito de beber agua únicamente en un vaso

Imagen de referencia. Muchos usuarios han especulado sobre las razones detrás de esta curiosa preferencia: desde la altura del perro hasta la posibilidad de que no le guste estirar demasiado el cuello. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un perro ha causado sensación en TikTok tras viralizarse un video en el que se le observa bebiendo agua de un vaso humano colocado sobre una mesa de centro, en lugar de usar el tazón destinado para mascotas. La escena, publicada por su dueño bajo el usuario @cooperslifeeee, acumula más de 347.000 visualizaciones y más de 85.000 “me gusta”.

En el clip, de apenas 11 segundos, se aprecia al can inclinándose con delicadeza hacia un vaso exclusivo para él. El propio dueño explica en el texto superpuesto: “Mi perro no bebe agua de un tazón, así que tiene su propia taza en la mesa de centro”. La combinación de los elegantes modales del animal y una melodía melancólica de fondo ha provocado una ola de comentarios divertidos.

Muchos usuarios han especulado sobre las razones detrás de esta curiosa preferencia: desde la altura del perro hasta la posibilidad de que no le guste estirar demasiado el cuello. Sin embargo, el dueño aclaró que el animal simplemente siente un fuerte apego por su vaso, incluso cuando se le coloca un tazón en el mismo sitio, ya que casi siempre elige el recipiente pequeño.

La comunidad de TikTok recibió el video con humor y simpatía. La cuenta oficial de Dr Pepper comentó: “Como el distinguido caballero que es”. Otros usuarios expresaron admiración por la limpieza del momento: “Estoy más impresionado de que no haya agua en la mesa. Mi perra tiene un enorme tazón y aun así deja un rastro por toda la casa”.

El dueño del perro continúa recibiendo mensajes y reacciones, mientras la peculiar rutina de hidratación sigue generando risas y curiosidad entre los usuarios de la plataforma.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱