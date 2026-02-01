Pipo motero, el perrito adoptado que a sus 19 años recorre el mundo en moto con su tutor

La historia de Pipo se ha transformado en un referente de apoyo emocional y adopción responsable. Foto: @soyelpipomotoquero

Pipo es un perrito que fue rescatado de la calle, herido y al borde de la muerte, en un camino rural de la ciudad de Treinta y Tres, en Uruguay. Actualmente, su tutor, un hombre llamado Pablo Machado, estima que está cerca de cumplir 19 años y es conocido como Pipo Motero, el canino viajero que recorre rutas en moto. Su historia de adopción, resiliencia y lealtad ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Las aventuras de Pipo se comparten en la cuenta de Instagram @soyelpipomotoquero, administrada por su tutor y seguida por más de 400.000 personas. Allí se publican videos de la mascota y de Pablo recorriendo carreteras, descubriendo nuevos paisajes y mostrando una rutina caracterizada por la compañía incondicional entre animal y humano.

En una entrevista difundida por Televisión Pública de Argentina, Pablo relató que, cuando encontró a Pipo, los veterinarios le dieron apenas un 5 % de posibilidades de sobrevivir. “Estaba tirado, lastimado y lleno de sangre. Me dijeron que era muy difícil salvarlo, pero decidí intentarlo”, recordó en entrevista. Contra todo pronóstico, el perro logró recuperarse y desde entonces se convirtió en su compañero inseparable durante más de una década.

Aunque no conoce la fecha exacta de nacimiento de Pipo, su tutor decidió celebrar su cumpleaños cada 14 de febrero, Día de San Valentín. “Para mí no existe un amor más puro y sincero que el amor de un perro”, expresó en el video que se volvió viral este año. Esta frase resume el vínculo que los une, una relación marcada por la lealtad y el acompañamiento incluso en los momentos más difíciles.

A lo largo de los años, Pipo ha estado al lado de su cuidador y lo ha acompañado en las crisis personales, dificultades económicas, períodos de desempleo y durante la pandemia, cuando ambos atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad. “No todo fue bonito, pero nunca nos abandonamos”, afirmó Machado al medio de comunicación.

Pipo viaja siempre en la motocicleta con casco y gafas protectoras, una imagen que se ha vuelto emblemática de su historia. Su caso es un ejemplo de adopción responsable y de cómo un animal rescatado puede transformar la vida de quien lo acompaña y convertirse en un apoyo emocional fundamental.

