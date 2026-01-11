Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Pitufino fue devuelto al refugio diez días después de ser adoptado por no aprender rápido

El cachorro regresó a una jaula oxidada, la misma de la cual había salido, lo que vuelve a colocarlo en una situación de vulnerabilidad.

11 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
Pitufino es de tamaño pequeño a mediano, convive adecuadamente con otros perros y se encuentra vacunado y desparasitado.
Foto: adoptaunangelmascota
El refugio Adopta un Ángel Mascota informó el pasado martes sobre la devolución de Pitufino, un cachorro mestizo tipo corgi de cinco meses de edad, quien fue regresado apenas diez días después de haber sido adoptado.

De acuerdo con el comunicado difundido por la asociación, la adoptante decidió devolver al cachorro al señalar que no logró aprender a hacer sus necesidades en el tapete sanitario y que el olor le resultó desagradable.

Ante esta situación, el refugio lamentó lo ocurrido y reiteró que, antes de cada adopción, se informa claramente a las personas interesadas sobre el proceso de adaptación, la paciencia necesaria y las responsabilidades que implica el cuidado de un cachorro.

La organización explicó que, aunque los filtros de adopción son rigurosos, no siempre es posible prever todas las circunstancias. Como consecuencia de esta decisión, Pitufino regresó a la misma jaula oxidada de la que había salido, lo que lo coloca nuevamente en una situación de vulnerabilidad.

Actualmente, el cachorro se encuentra en un refugio que cerró operaciones, donde se ha informado que los perros que no son adoptados corren el riesgo de ser sacrificados. Pitufino llegó originalmente a ese lugar tras ser entregado por su abuelo humano, quien prometió visitarlo y llevarle alimento, compromiso que nunca se cumplió. Permaneció ahí durante tres meses a la espera de una familia.

Pitufino es de tamaño pequeño a mediano, convive adecuadamente con otros perros y se encuentra vacunado y desparasitado; sin embargo, aún no cuenta con la edad ni el peso necesarios para ser esterilizado. Por sus características, el refugio considera que es apto para vivir en departamento.

Ante este panorama, Adopta un Ángel Mascota hizo un llamado a encontrarle una familia responsable y comprometida, con la paciencia necesaria para educarlo con amor y respeto.

Se solicita que pueda vivir como miembro de la familia, en interiores, con tiempo para paseos y convivencia, únicamente en la Ciudad de México y su área metropolitana, excluyendo zonas con altos índices de maltrato y abandono.

Las personas interesadas en adoptar deberán llenar el formulario correspondiente. Quienes no puedan hacerlo pueden apoyar difundiendo el caso, con el fin de aumentar las posibilidades de que Pitufino encuentre un hogar definitivo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

